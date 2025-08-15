入境處捉黑工拘165人涉4大行業　小紅書招同鄉裝修　日薪最低$300

入境處自7月起大舉反黑工，至昨日（14日）已突擊巡查全港721個目標地點，包括新入伙屋苑、餐廳酒樓食肆及物流貨倉，合共拘捕109名非法勞工，當中28男屬裝修行業、40人屬飲食行業、41人屬物流及清潔行業。另外，入境處亦拘捕54名僱用黑工的僱主及2名協助及教唆者。



處方發現，部分單位戶主、裝修判頭透過社交平台「小紅書」刊登廣告，以尋找承包裝修工程，安排同鄉到港裝修，日薪僅300至500元。行動中，當中61人已被落案起訴違反《入境條例》有關罪行，其中49人分別被判處54日至18個月監禁。



入境處鎖定多個私人屋苑、新入伙屋苑、裝修中的商舖，拘捕裝修黑工。（入境處提供）

入境處自7月起開展專項反非法勞工行動，重點針對4個非法勞工較活躍的行業，分別為裝修、飲食業、物流及清潔行業。處方以情報主導方式，包括進行網上巡邏、分析駐內地辦事處的入境事務組提供的情報。截至昨日（14日），人員已突擊巡查全港各區共721個目標地點，拘捕165人，109人為非法勞工，54人為涉嫌僱用非法勞工的僱主、2名為協助及教唆者。當中61人已被落案起訴違反《入境條例》有關罪行，其中49人分別被判處54日至18個月監禁。

針對裝修行業的行動中，入境處調查鎖定全港多區的私人屋苑、新入伙屋苑及裝修中的商舖並採取行動，拘捕了28名非法勞工及8名僱主。昨午（14日）處方在九龍區一個大型私人屋苑進行大規模行動，以「洗樓式」搜查5座大廈，27個目標裝修單位，於當中5個單位內，拘捕了9名內地裝修黑工及1名僱主。

調查所得，有戶主及裝修判頭在網上平台，尋找內地裝修承包公司，圖中為檢獲的裝修工具。（翁鈺輝攝）

揭戶主、裝修工程判頭在網上平台招聘 以日薪300至500元請人

28名非法被捕裝修工均為內地男居民（27至55歲），當中27人以旅客身份入境，一人為輸入勞工。他們被截獲時，正從事不同工種的裝修工作，包括前期度尺、油漆、水電及傢俬裝嵌及單位清潔。調查所得，黑工以現金出糧，日薪由300港元至500港元不等。

另外，入境處亦拘捕了6男2女（37至53歲）涉嫌聘用非法勞工的僱主。他們身分為涉案單位的戶主、裝修工程判頭以及裝修公司負責人。調查發現，被捕人等因貪方便及貪便宜，透過網上平台尋找內地裝修公司承包裝修工程，或安排同鄉、內地親戚以旅客身份來港從事裝修工作，處方不排除將有更多人被捕及檢控。據悉，有關平台為「小紅書」，有關招聘廣告目前漸趨隱蔽。

同時，處方亦出動宣傳車在目標屋苑，向住戶及保安派發「切勿聘用非法勞工」宣傳單張，針對性向新入伙單位的戶主呼籲，切勿聘用非法勞工。

入境處在全港多區外賣速遞員聚集地方，打擊黑工，檢獲送外賣單車。（翁鈺輝攝）

40名黑工為飲食業工作 揭連鎖酒樓餐廳請內地洗碗工

在針對飲食業的專項行動中，調查人員「放蛇」向目標食肆和餐廳展開執法行動，派員在全港多區外賣速遞員聚集的區域巡查，一共拘捕17男23女（19至50歲）與飲食業有關的非法勞工，包括洗碗員、廚房雜工、樓面侍應、外賣速遞員。

行動中，處方昨午至晚上（14日）在港島、九龍區進行大規模行動，突擊巡查多間食肆，於其中兩間連鎖式經營的酒樓、一間餐廳，拘捕了9名來自內地的洗碗、侍應黑工及2名僱主。

處方總共拘捕10男12女（34至63歲）涉案的僱主。入境處指，將鍥而不捨追查食肆以及承包清潔服務的外判公司，有關公司董事、經理、秘書及合夥人。

而針對物流及清潔行業，入境處一共拘捕41名非法勞工，包括26男15女，年齡介乎20至56歲。另外，亦拘捕16男8女（34至62歲）涉案僱主。當中，處方8月初在元朗區一個大型貨倉進行大規模行動，拘捕了7名內地的貨倉黑工及2名僱主。

兩年間聘黑工的僱主 被判監28天至19個月

入境處特遣隊指揮官李烱超表示，處方會繼續嚴肅跟進，追查涉嫌僱用非法勞工僱主及承辦商，絕不姑息聘用非法勞工的僱主。由2023年至2025年7月底，因涉及僱用非法勞工等罪行而被定罪的僱主，大部分被判監或罰款，刑期由28天至19個月不等，而罰款金額由港幣1千元至10萬元不等。

若僱主明知而故意透過服務提供者僱用非法勞工，或在聘請時沒有採取切實可行的程序，確認有關勞工可合法在港工作，例如查閱其身份證及相關個人背景資料，便聘請。有可能因涉嫌僱用黑工、或協助及教唆他人違反逗留條件而遭拘捕及檢控。

入境處檢獲公司單據。（翁鈺輝攝）

根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱人士，例如非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限人士、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬元和監禁10年而有關公司董事、經理、秘書、合夥人等，亦需負上刑事責任。高等法院曾頒布判刑指引，聘用非法勞工的僱主須被判即時入獄。

入境處呼籲，市民及僱主切勿以身試法，切勿貪圖方便或貪便宜，而心存僥倖聘請非法勞工，有關黑工服務質素毫無保證，即使出意外亦無辦法追究，得不償失。建議市民應選用有良好商譽的公司，如果對僱員的合法受僱有懷疑，可聯絡入境處查詢。入境處對將繼續聯同警方或其他政府部門進行聯合行動，以保障本地居民的就業機會。