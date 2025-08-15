港人疑被誘騙到東南亞國家　警積極跟進　籲離港工作小心風險

早前一名港人向家人稱偕友前往柬埔寨，在當地機場登上事前安排好的接送車後便失聯1日，翌日透過微信來電及telegram訊息回覆家人，曾稱「我現在安全，我要工作，遲些回來」，又指「但是估計回不來了，15天救我」，家人懷疑他受到控制，至今仍無音訊。



警方今日發文稱「近期海外筍工多？應徵之前諗清楚！」並提到，近日有媒體報導懷疑有香港居民被誘騙到東南亞國家從事非法工作。警方高度重視有關事件，正積極跟進求助個案。警方提醒市民，如僱主要求離港工作，必須仔細考慮當中風險。



警方呼籲小心求職騙案。（ADCC網頁圖片）

警方呼籲：

切勿輕易相信標榜「揾快錢」、「高薪厚職」、「無需學歷或工作經驗」的網上或社交媒體招聘廣告；

如僱主於招聘廣告没有交代公司資料，或只留下社交媒體或即時通訊軟件的帳號作聯絡，便須加倍留神；

如僱主要求你離港工作，你必須仔細考慮當中風險；

如懷疑被騙，請即致電警方「防騙易熱線18222」;

在外香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：（852）1868，亦可使用「入境處流動應用程式」以網絡數據致電1868熱線或透過網上求助表格求助。