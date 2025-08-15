良景斬人｜南亞漢買電話卡　疑不滿職員表現起爭執　翌日刀錘施襲

屯門良景商場今日（15日）發生斬人案，一名男子雙手捱斬，浴血倒臥商場中庭，兇徒逃去無蹤。據了解，男事主姓梁（36歲），為上址一間手機店舖職員。兇徒疑為南亞裔男子，他昨日（14日）到店舖購買電話卡，其間事主未能處理其電話卡實名登記，但他已付錢買電話卡，對此感不滿，雙方因而發生口角。



該男子今日手持鐵錘及懷疑魚生刀折返，以刀斬向事主雙手，又以鐵錘擊碎店內的玻璃櫥窗，然後逃之夭夭。有途人經過目擊事件並報警求助。案件列作「傷人」案，現交由屯門警區重案組跟進，正派員四出兜截，追緝疑人歸案，初步懷疑事件涉及態度問題。



屯門良景商場發生斬人案。據了解，男事主姓梁（36歲），為上址一間手機店舖職員。（梁偉權攝）

事發於今日（15日）傍晚6時許，警方接獲報案，指一名男子遭人斬傷，雙手受傷流血，仍然清醒。報案人指施襲者懷疑是一名非華裔男子，他其後逃去。警方持長盾到場搜捕疑人，並拉起封鎖線調查。現場消息指，施襲者曾以刀及鐵錘襲擊。

網上圖片可見，一名身穿黑衣及黑褲的男子倒臥在商場地下，有途人施援。傷者高舉包滿白布條的雙手，雙腳亦有血跡及包紥，其中一腳被抬高。現場所見，一間手機舖內有血跡，一地玻璃碎片，商場地上留有血路。

在逃兇徒初步相信為南亞裔人士，年約30至40歲，1.7米高，身材中等，蓄短曲黑髮，犯案時戴藍口罩，身穿藍外套及黑色長褲。

當區區議員程志紅指，據其了解，事件不涉及黑社會糾紛或無差別襲擊，懷疑是有顧客昨日到手機店舖處理手機問題，感不滿意，今日再到店舖，其間犯案。