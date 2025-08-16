有片︱男子被串甩頭髮　拳毆膝撞用遮打藥房職員逾30下　雙雙被捕

筲箕灣禮街2號愛蝶灣商場地下一間藥房對開，兩名男子在街頭初則口角，繼而大打出手，一人慘被毆打至少30拳。「東興大藥房」上載閉路電視影片至其社交專頁，影片全長8分42秒，由於影片靜音，只見片中一名黑衫男與白衫男口角後，黑衫男揮拳、落肘、膝撞及用縮骨遮施襲，白衫男被打逾30下，就連縮骨遮也打至彎曲變形，甚至「解體」一分為二，白衫男亦不甘示弱推撞對方，期間一名灰衫男見狀立即從藥房跑出勸交，惟二人仍然互相推撞，亦有熱心市民上前試圖分隔二人，惟白衫男疑不忿，再次與黑衫男爭持，遭黑衫男出拳施襲，打向其頸部，最終一名綠衫市民上前制止，二人氣燄收斂後，便終於停手，影片到此結束。

原來白衫男為藥房職員，他今日（16日）接受《香港01》訪問指，昨日因售賣貨品與客人爭執，結果不歡而散。豈料冤家路窄，食煙時與對方相遇，再因貨品一事口角，他於是出口笑對方「甩頭髮」，結果被對方毆打。



黑衫男用縮骨遮毆打白衫男頭部及頸部，縮骨遮打至遮身彎曲變形。（東興大蘗房Facebook影片截圖）

《香港01》記者今午到藥房了解事件，事主黎先生憶述指，昨日該名顧客到店內購買一盒價值385元的「維特健靈」維生烏絲素，當時他向顧客解釋這是新包裝，而對方並無大反應，只說：「都平過萬寧。」然後付款了事。豈料該顧客出門口打開包裝，發現沒有包膠和說明書，便折返質疑是假貨。黎先生當時再向對方解釋新包裝可能有所不同，並致電「維特健靈」客戶服務部求證，但客服只說在HKTVmall購買就是正貨，並沒有解釋新包裝實際是如何。黎先生坦言，藥房的「維特健靈」貨源多來自專櫃推銷者或HKTVmall的特價貨，並非直接從「維特健靈」入貨，故沒有單據。

藥房職員黎先生向記者講述事件起因。（黃偉民攝）

黎先生保證貨品是正貨，但為免該顧客繼續擾攘，終決定退回385元息事寧人。原以為事件就此完結，豈料黎先生在店外食煙時，竟冤家路窄再遇顧客，並發現對方手持一盒從隔壁藥房購買的「維特健靈」，盒內同樣沒有包膠及說明書，黎先生不值對方當他是「白老鼠」，累他損失385元，遂質問對方：「你咪又係無，點解話我係假（貨）?」黎先生坦言：「385蚊我蝕得起，我條氣唔X順啊嘛，我畀你撕爛咗幾舊水……咁我當然齕X佢啦，係咪先？我話抵你仆X甩頭髮，我係口臭架啦呢件事，口臭唔犯法。」結果雙方口角，「之後佢就打我」。

黎先生指他耳朵有事後報警求助，並到醫院等了6小時驗傷，但醫生檢查後只說他「腫咗少少，無事走得」，令他感到醫生沒有太認真驗傷。他續指，對方除了打了他數十拳，使用了縮骨遮作為武器，甚至連縮骨遮也打爛，希望警方能以「傷人19」的罪名將對方拘捕。

警方回覆《香港01》查詢指，警方昨日（15日）下午1時26分接獲一名女途人報案，指筲箕灣愛東邨商場一地舖對開有兩名男子打架，其中一人用縮骨遮施襲，期間縮骨遮因折斷而露出尖銳部分。警方接報到場後，以「藏有攻擊性武器」及「在公眾地方打鬥」拘捕曾用縮骨遮施襲的36歲姓陳男子，他沒有受傷。另外，警方亦以「在公眾地方打鬥」拘捕40歲姓黎藥房負責人，他左耳紅腫。