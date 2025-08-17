有片｜尖沙咀惡漢皮帶鞭爆的士車窗襲司機　事主：我心理壓力好大

尖沙咀發生襲擊及刑事毀壞案。片段顯示iSQUARE對出位置，一名非華裔男子情緒激動，揮舞皮帶打爆的士車窗及鞭向司機，更大叫「企喺度！企喺度！X你老母，企喺度！」該名非華裔男子逞兇後逃去，警員到場發現53歲的士男司機受傷，並在車內檢獲懷疑是涉案的皮帶扣，其後於樂道搜查期間發現皮帶，目前人員正追緝該名歹徒。



事主洪先生向《香港01》表示，該名非華裔男子為上址「陀地」，不時飲醉酒發難，當晚對方先後襲擊另外兩輛的士，起初他「以為唔接觸就無嘢」，豈料男子突然用粗口問候，更脫去腰間皮帶揮舞打爆車窗，襲擊自己。洪先生表示經常會見到該名男子，「我又認得佢，佢又認得我，我心理壓力好大呀！」，希望警員能盡快將兇徒緝拿歸案。



男子揮舞手中皮帶打爆車窗。（讀者提供影片截圖）

一名非華裔男子情緒激動向司機大吼大叫。（讀者提供影片截圖）

事主洪先生表示，該名非華裔男子不時飲醉酒，並在重慶大廈、iSQUARE一帶徘徊，屬於附近「陀地」。8月14日晚該名男子飲醉後開始發難，在的士上落客位置襲擊的士。遇襲前男子已踢凹兩輛的士的車門，洪得知男子飲醉後「無出聲」，其後自己「以為唔接觸就無嘢」，豈料對方突然粗口問候，更脫去腰間皮帶揮舞打爆車窗，襲擊自己。警員到場前該名男子已逃之夭夭，前日（16日）他再次在上址見到男子，於是報警，惟警員抵達前人已離去，未能將其成功擒獲。洪先生坦言承受巨大的心理壓力，因為經常會見到該名男子，「我又認得佢，佢又認得我」，希望警員能盡快將他緝拿歸案。

讀者提供片段可見，一名非華裔男子持皮帶打爆一輛的士的車窗，並情緒激動向司機大吼大叫，司機欲駕車離開，男子立即再揮舞手中皮帶鞭向司機。途人見狀不禁驚呼：「好L癲！做乜X野啊？好恐怖！會唔會打死佢？......走啦！」另一片段顯示該名非華裔男子向司機大叫：「企喺度！企喺度！X你老母，企喺度！」影片至此結束。

警方8月14日晚上10時19分接報，指尖沙咀彌敦道63號iSQUARE國際廣場對出位置，一名非華裔男子情緒激動，向一名的士司機大叫並用皮帶襲擊司機，歹徒逞兇後往樂道方向逃去。警員接報到場，發現該名53歲姓洪的士男司機，他額頭腫痛，其後自行到廣華醫院治理。人員在的士上檢獲懷疑是涉案的皮帶扣，並於樂道搜查期間發現皮帶，目前人員正追緝該名歹徒。案件列作「襲擊——有人受傷」及「刑事毀壞」跟進，交由油尖警區刑事調查隊第三隊跟進。