澳門兇殺自殺｜兄弟為錢積怨多年　六旬兄水喉通殺弟兩日後墮樓亡

澳門發生兇殺及自殺案。筷子基北街一對兄弟疑因多年前的金錢糾紛積怨至今，兄長用水喉通殺死胞弟後，直至今午（18日）兄長兒子登門揭發；惟有人疑畏罪，一躍而下墮樓身亡。澳門司警相信，被殺胞弟已死去逾48小時，現正調查事件。



司警在涉案單位內，檢獲一支長約85厘米、直徑3厘米的金屬水喉通，其中一端染有血跡。（澳廣視 / 澳門電台圖片）

司警第一統籌科主管督察梁國晞表示，墮斃男子60餘歲，其兒子今午12時許陪同他回家時，有人突然將兒子反鎖在屋外。兒子透過門縫查看，赫見客廳有一名男子伏於地上血泊，大驚報警。惟消防員和警員登門期間，有人即從單位露台一躍而下，當場死亡。

司警經初步調查後，相信客廳內死者為墮樓男子的胞弟，人員無發現明顯打鬥痕跡，地上則有大量凝固血跡，牆身有大量血濺，相信胞弟已死去超過48小時。經法醫檢查後，胞弟左後腦有多處開放性骨折，鼻、面亦有骨折，估計是受到鈍器挫裂傷致死。人員在單位客廳牆角，檢獲一支長約85厘米、直徑3厘米的金屬水喉通，其中一端染有血跡，懷疑是涉案兇器。

司警初步相信，命案涉及多年前一筆金錢糾紛，胞弟上周五（15日）下午4時左右，獨自前往兄長住所；兄長則在同日晚上11時回家，其後爆發兇案，惟確實原因仍有待調查。

案中兄長墮樓身亡。（澳門高登起底組 / Che Sam）

司警第一統籌科主管督察梁國晞交代案情。（澳廣視影片截圖）

求助網站和熱線：

即睇3分鐘情緒自救法 呼吸間即可放鬆身心

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288