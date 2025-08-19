有片｜太子街頭多人「混戰」釀四傷　警追緝涉案三男下落

旺角發生襲擊案。周二（19日）凌晨1時半左右，警方接獲多人報案指，發現有多名人士，在太子砵蘭街416號對開街頭懷疑打架，當中有男有女。警員接報到場，發現上址有兩男兩女傷者（27歲至35歲不等），他們分別鼻、嘴、手腳及頭部受傷，遂安排救護員到場為傷者包紮，再送往廣華醫院治理。



事發片段在網上流傳，可見4男2女先在街頭互相指罵，繼而推撞及拉扯對方，期間有人大叫「X你老X！」。

事發片段在網上流傳，可見4男2女先在街頭互相指罵，繼而推撞及拉扯對方。(小紅書/柒染 片段)

一名金毛男突然從左方突襲，「起飛腳」將一名白衣背囊男踢低，再多次揮拳打向對方，有人打算阻止，卻被拉跌，更「打筋斗」跌在地上。

一名金毛男突然從左方突襲，「起飛腳」將一名白衣背囊男踢低。(小紅書/柒染 片段)

有人打算阻止，卻被拉跌，更「打筋斗」跌在地上。(小紅書/柒染 片段)

及後，多名男女繼續互相拉址推撞及手打，多次撞向鋪頭鐵閘，傳出巨響，有人企圖離開現場，卻被不停追打，之後各人糾纏不斷，片段就此告終。

多名男女繼續互相拉址推撞及手打，多次撞向鋪頭鐵閘，傳出巨響。(小紅書/柒染 片段)

有人企圖離開現場，卻被不停追打，之後各人糾纏不斷。(小紅書/柒染 片段)

據了解，4名傷者為朋友關係，路經上址時，疑被3名陌生男子言語挑釁，並懷疑對方飲醉酒。雙方因而發生爭執，最終4名傷者被該3名疑人用手打傷，隨即向太子道西方向逃去。

警方表示，案件列「襲擊致造成身體傷害」及「普通襲擊」，交由旺角警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。3名疑人為年約20歲至40歲的本地男子，身高約1.7米，中等身材。