有片｜砵蘭街深宵7男女打鬥　金毛男起飛腳偷襲同受傷　警緝3男

旺角太子發生襲擊案，砵蘭街7名男女打鬥混戰，多人揮拳互打，亦有人起飛腳偷襲但最後受傷送院，一名男子卻阻止打鬥被拉跌倒地。周二（19日）凌晨1時半左右，警方接獲多人報案指，發現有多名人士在太子砵蘭街416號對開街頭打架，當中有男有女。警員接報到場，證實兩男兩女（27歲至35歲）受傷，分別鼻、嘴、手腳及頭部受傷，遂安排救護員到場為傷者包紮，再送往廣華醫院治理。



事發片段在網上流傳，可見4男2女先在街頭互相指罵，繼而推撞及拉扯。爭執內容不清楚，期間有人爆粗大叫「X你老X！」。

事發片段在網上流傳，可見4男2女先在街頭互相指罵，繼而推撞及拉扯對方。(小紅書/柒染 片段)

當中一名金毛男突然從左方突襲，「起飛腳」將一名白衣背囊男踢低，再多次揮拳打向對方，有人阻止卻被拉跌，「打筋斗」倒在地上。

及後，各人繼續互相拉址推撞，多次撞向旁邊店鋪鐵閘，傳出巨響；有人企圖離開，卻被追打，糾纏不斷，片段就此告終。

據了解，4名傷者為朋友關係，路經上址時，疑被3名陌生男子言語挑釁，並懷疑對方飲醉酒，雙方因而發生爭執。最終4名傷者被該3名疑人用手打傷，對方向太子道西方向逃去。

警方表示，案件列「襲擊致造成身體傷害」及「普通襲擊」，交由旺角警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。3名疑人為年約20歲至40歲的本地男子，身高約1.7米，中等身材。