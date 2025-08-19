警方反洗黑錢月　財富情報及調查科領航　多元宣傳覆蓋社會各階層

打擊洗黑錢活動是維護香港金融體系穩健運作與社會法治秩序的關鍵一環，亦是警務處處長高度重視的首要行動項目之一。肩負引領行動、聯合各方的重任的財富情報及調查科，於今年8月「反洗黑錢月」，透過多元宣傳形式，全面覆蓋社會各階層，加深大眾對洗黑錢風險的認識，包括派遣反洗黑錢宣傳車「保戶號」穿梭港九新界宣傳、舉辦「快閃反洗黑錢問答遊戲」、推出電子版教育特刊《黑白分明》及反洗黑錢宣傳短片，亦舉辦了「金融業反洗黑錢研討會 2025」，與超過200名來自執法機關、監管機構以及眾多金融業界的代表，探討應對洗黑錢問題的策略與方案。



財富情報及調查科針對不同對象制定了針對性策略，逐層破解隱藏風險：學生及青少年的社會經驗較淺，較易被「搵快錢」的誘惑吸引，不慎踏入假筍工招聘、虛擬貨幣交易等陷阱；各特定群組包括低收入人士、外地人士及無業人士多或因「賺快錢」誘惑、對本港法例不熟悉等原因而以身試法；相關持分者如監管機構、金融業界等共同擔當著重要角色，攜手積極制定打擊洗黑錢策略；普羅大眾 - 只要持有銀行戶口、電子錢包等，都可能成為不法分子覬覦的目標，因而需要深化他們對洗黑錢罪行的認知。

警務處處長周一鳴與各主禮嘉賓包括香港金融管理局副總裁阮國恒、警務處副處長（行動）葉雲龍、署理刑事及保安處處長鍾詠敏，及財富情報及調查科總警司鄭麗琪主持研討會開幕儀式。（警方圖片）

為此，適逢「反洗黑錢月」，財富情報及調查科展開全方位的宣傳活動。反洗黑錢宣傳車「保戶號」自8月3日起穿梭港九新界，通過互動遊戲與禮品派發，向市民講解洗黑錢風險。

8月3日、10日及16日，財富情報及調查科聯合香港金融管理局、菲律賓及印尼駐港領事館及各金融業界，首次於本港所有零售銀行放置反洗黑錢桌面擺設，更於16日舉辦「快閃反洗黑錢問答遊戲」，豐富市民對洗黑錢的相關了解。

8月5日，電子版教育特刊《黑白分明》於警察公眾網頁正式上線，內容涵蓋 「反洗黑錢教室」、五大真實案件及師長攻略，專為青少年與家長設計，以顯淺案例拆解假筍工招聘、虛擬貨幣交易等常見陷阱。實體版則會稍後於各學校派發，擴大覆蓋範圍；11日，反洗黑錢宣傳短片已上載於警務處的內地社交平台，該短片更同步上載於國家反詐中心的微信公眾號，進一步擴大接觸面。

財富情報及調查科亦於8月19日舉辦「金融業反洗黑錢研討會 2025」，與超過200名來自執法機關、監管機構以及眾多金融業界的代表，探討應對洗黑錢問題的策略與方案。研討會設置兩場專題小組討論環節，分別由財富情報及調查科及網絡安全及科技罪案調查科主管主持，探討打擊傀儡戶口的措施、及如何在深偽技術盛行的環境下打擊金融罪案。

警務處處長周一鳴於致辭中強調，現今科技急速發展，虛擬資產的匿名性，跨境資金融通的便利性，深偽（Deepfake）技術的廣泛應用等等，亦令洗黑錢問題的複雜性與嚴峻性愈發凸顯；因此，警方、監管機構、金融業界三者群策群力，乃推動香港反洗黑錢事業向前邁進的重要力量。研討會的交流環節，正提供平台給與會者共同探討應對最新反洗黑錢形勢及風險的新策略。