無業男「趁風打劫」　颱風黑雨出動　涉黃大仙彩虹3宗爆竊案落網

一名無業漢專吼颱風或暴雨警告生效期間作案，涉嫌爆竊黃大仙和彩虹3間餐廳及麵包舖，損失總值8萬元。警方接報追查，昨日（19日）在旺角區拘捕疑犯，檢獲爆竊工具及部份贜款。



警方檢獲爆竊工具。（黃偉民攝）

黃大仙警區刑事支援隊偵緝督察温文健稱，警方於上周四（8月14日）早上接獲彩虹一商場的餐廳員工報案，指大門掛鎖及鐵鏈被破壞，收銀處有被搜掠過，被偷去保險箱、錢箱和平板電腦，總值2.5萬元。

警方到場調查，在場檢獲爆竊工具，其後在附近啟德協調道檢獲被盜的保險箱和錢箱。警方翻查大量閉路電視，鎖定疑犯蹤影，並於昨日（19日）在旺角區採取拘捕行動，檢獲他犯案時穿着的衣物、其他物品及贜款。

黃大仙警區刑事支援隊偵緝督察温文健提醒商戶提高防盜措施。（黃偉民攝）

警方進一步調查，相信疑犯與2024年9月6日八號風球期間，以及至今年7月29日雷暴警告生效時，黃大仙區內一商場內餐廳和麵包店爆竊案有關，總損失8萬元。

疑犯報稱無業，目前被扣留警署。8月14日天文台發出黑色暴雨警告信號，警方相信疑犯選擇在深夜及惡劣天氣期間，例如颱風警告訊號、紅雨或黑雨生效時作案，因為街道上人流少，以減少被捕風險。

根據香港法例210章入屋犯法罪，一經定罪最高可判監14年。

溫文健提醒商戶，要提升防盜系統，包括安裝閉路電視、設具警報功能的感應器及連接警鐘的防盜系統；得知惡劣天氣即將到來，不要存放太多現金於店內。