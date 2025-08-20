石澳二級火｜女傷者與男友救火不果　憂愛貓安危　貓咪終當場死亡

石澳發生二級火警，一間鐵皮屋起火冒出大量濃煙。火警中，一男一女手部燒傷送院，另有一隻貓被困。《香港01》接觸到女傷者阿Joy，她憶述當時與男友樓下士多，懷疑二樓冷氣機及抽風扇起火，二人上樓奮力救火不果，相信飼養兩年的其中一隻貓失蹤，令她憂心不已。惟消防最終在屋內發現，該隻貓已當場死亡。



阿Joy指愛貓Tony下落不明，令她憂心不已。消防最終在屋內發現貓屍。（黃學潤攝）

事發於今日（20日）下午1時02分，石澳石澳村路一個鐵皮屋起火，消防員到場開一條喉及出動一隊煙帽隊將火救熄。阿Joy為泰國人，有香港身分證，在上址已居住十多年，並經營一間士多。她懷疑二樓冷氣機和抽風扇著火，憶述當時與男朋友在樓下士多發現後，立即衝上樓救火，而且兩隻愛貓亦在樓上，遂嘗試用滅火筒撲救。奈何面對熊熊烈火，二人無力挽救，阿Joy指火勢猛烈，單位內「熱得好快趣」，幾乎將所有物品燒毀，形容「燒到冇晒嘢」。她與男友手部燒傷，但幸無大礙。

阿Joy最擔心的是養了兩年的愛貓「小龍」和「Tony」的安危。她表示黑貓「小龍」在火警中及時跑出單位，但橙貓「Tony」至今仍未尋回，令她焦急萬分。

石澳石澳村路一個鐵皮屋起火，烈焰濃煙沖天，女住戶（灰衣者）抱頭不知所措。（讀者提供）

警方表示，涉事鐵皮屋的60歲泰籍男住戶，和其同為泰籍的51歲妻子均手部受傷，清醒被送往東區醫院治理。警方及消防經初步調查，相信鐵皮屋一電器懷疑短路過熱起火，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分。消防發現一隻貓倒臥上址，牠於現場被證實死亡。

一男一女手部燒傷 清醒被送入急症室

消防灌救情況

消防員升起雲梯射水灌救。（羅敏妍攝）

