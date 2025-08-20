花園街墮斃｜自閉男疑無鎖匙爬回家失足　父黯然：摸佢鼻仲有溫度

一名22歲姓楊男子，今早（20日）約10時半由花園街195號華美樓天台墮下，倒臥平台不醒人事，他立即被送往廣華醫院搶救，其後惜告不治。《香港01》記者接觸到楊男父親，他表示兒子自小便確診自閉症，需到協康會上課，今早離家發現忘記帶八達通及鎖匙，在家門前呼叫家人無果後，懷疑欲由天台爬回家中，不慎失足墮樓。案發不久，楊父獲鄰居告知聽到巨響，他衝到天井平台，發現兒子已奄奄一息，「我再摸摸佢個鼻......都仲有溫度吖」，惜兒子搶救後返魂乏術，楊父黯然「冇乜嘢想講，淨係唔甘心啦......唉……」



楊男居於涉事大廈高層，今早離家發現忘記帶八達通及鎖匙，在家門前呼叫家人無果後，懷疑欲由天台爬回家中，不慎失足墮斃。（梁偉權攝）

楊父指，患有自閉症的兒子今早約9時自行離家前往協康會上課，發現忘帶八達通無法乘車，再折返回家才發現鎖匙同樣遺留在家中。當時，他在走廊呼喚家人，惟楊父因需夜間工作，早上補眠，所以聽不到兒子叫喊。兒子當時致電正在上班的母親求助，她再致電叫醒楊父為兒子開門，「我太太通知我話阿仔要攞八達通，我咪即刻衝出嚟開門，但人影又唔見。」

後來，樓上住戶通知楊父指天井較早時發出巨響。「當時我䁓出去，見到樓下有類似我仔啲衫着住咗……攤喺度……」楊父憶述，當時他沒有戴眼鏡；就算戴上了，亦不敢肯定那就是兒子，便叫來女兒查看。當聽到女兒驚呼的瞬間，他再按捺不住，立即衝下樓查看兒子情況。只見兒子當時手部扭曲疑折斷，「我再摸摸佢個鼻……都仲有溫度吖……」楊父當時呆在原地，不知所措。

楊父指，兒子自小便確診自閉症，常人難以理解他的言語和行為，「（家人）聽得明嘅，始終對咗廿幾年。」他與妻子都需要上班，會安排已成年的幼女照顧長子，一家關係和諧融洽。

楊父推測因一家住於華美樓高層，在無人應門下，兒子欲從天台爬回家中，其後失足墮樓。他稱以往兒子亦曾遺下鎖匙和八達通，但一般會在家門前等候，他亦不解兒子今早為何會走上天台。他續指，兒子雖異於常人，但無情緒問題，平時都很平靜，他黯然道：「冇乜嘢想講，淨係唔甘心啦......唉……」

案發於今早上10時36分，旺角花園街195號華美樓有人從高處墮下，倒臥平台。救援人員到場將他救起，送往廣華醫院搶救，惜告不治。警方調查後證實，死者為22歲姓楊男子，是華美樓的住戶。今早住戶報案指發現事主倒臥在上址平台，懷疑他從高處墮下。救援人員到場，事主昏迷被送往廣華醫院治理，其後被證實死亡。經初步調查，相信他從天台墮下，現場沒有檢獲遺書，楊男墮樓原因待查。消息指，楊男有自閉症。

華美樓有人從高處墮下，警員到場調查。（馬耀文攝）