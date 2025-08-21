紅磡藥房「貓店長」疑被偷走　老闆不捨　只盼好好照顧樂樂

紅磡民裕街一間藥房的「貓店長」樂樂，自上周六（16日）起失蹤，懷疑遭人偷走。事件引起愛貓網民熱議，在社交媒體發帖助老闆尋貓，並指摘偷貓賊行為。藥房老闆飼養「樂樂」十多年，「有感情，唔捨得」，希望偷貓者也是愛貓之人，能夠好好照顧「樂樂」。



「樂樂」深得街坊喜愛，不時與牠逗玩和拍照。（holland__cheng@threads）

有網民在threads發帖，指民裕街一間藥房的貓咪懷疑被一名女子偷去。發帖者替老闆傷心，斥責偷貓賊「好過份」，希望「如果有少少良心，晤該你快啲拎番貓貓俾老闆」。

事件隨即惹起網民熱議，不少是街坊街里，平日路過也和貓貓逗玩和「打卡」，建立了感情，紛紛指摘偷貓賊，並呼籲巿民留意協助尋貓。

《香港01》記者今日向藥房老闆黃先生了解事件。他表示上周六（16日）早上，外出買早餐後回來便不見了「樂樂」，此後更是無影無蹤。他說：「買個早餐返嚟，5分鐘唔見咗。佢平時唔會周圍行，周圍行都會識返嚟。」因此懷疑被人偷去。

他不肯定誰是偷貓賊，惟外出前有一名年約30歲的女子正與「樂樂」玩：「當時無留意佢個樣，平日都好多街坊同佢（樂樂）玩，無留意咁多。」

藥房老闆黃先生飼養「樂樂」近14年，頓覺不捨。（鄭嘉惠攝）

黃老闆續說，飼養「樂樂」13、4年，牠性格溫純，不會走遠，而且不怕陌生「任人摸，個個街坊都鐘意佢」。他坦言沒有因此報警，只希望對方也是愛貓之人「攞咗去照顧好隻貓，照顧佢好啲」。