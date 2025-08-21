30歲男子訛稱有月租車位行騙　涉黃大仙區8宗案涉款9萬元

香港寸金尺土，住宅單位之外，車位亦難求。有巿民在社交媒體群組徵求月租車位時遇上騙徒，警方經調查後，昨日（20日）拘捕一名30歲無業漢，揭發他與黃大仙區另外7宗同類案件有關，涉及款項共9萬元。



黃大仙警區科技罪案及財富罪案組偵緝督察歐陽盈政稱，上周三（8月13日）警方接獲一名巿民報案，指他較早前在facebook發帖徵求月租車位，未幾一名男子訛稱有所需車位，經接洽後，事主將租金轉帳到對方戶口。騙徒其後再以不同藉口，例如要按金或更多租金；惟之後不但沒有提供車位，更失去聯絡。

騙徒與事主的通訊對話。（鄭嘉惠攝）

警方檢獲租約等證物。（鄭嘉惠攝）

警方接報調查後，相信騙徒涉及黃大仙區另外7宗同類案件有關，涉款共9萬元，最大一宗損失2萬元。騙徒為增加可信性，會相約事主見面，展示相關車位的土地查冊記錄及虛假車位業主的身份證，亦會與事主簽約。車位月租由3000元至5000元不等，騙徒收到一個月租後以不同藉口，例如要求繳付按金、其他租金等，索取更多金錢。

警方翻看大量閉路電視片段鎖定騙徒身份，於昨日在黃大仙區拘捕疑犯，檢獲案中租約、手提電話、平板電腦及犯案時穿着的衣物。疑犯目前被扣留警署調查。

歐陽盈政指出，近年騙徒以不同民生相關的事項行騙，針對巿民對各項服務、物業及商品的須求。過去半年，全港共有50宗同類騙案，損失由2000元至22萬元不等，總計79萬元。他提醒巿民要時刻保持警惕，光顧有信譽或持牌的店舖或網店，透過警方防騙伺服器查核真偽。