兩地聯手搗跨境人蛇集團拘42人　一條龍造假證安排來港工作住劏房

香港警方聯同入境處及內地執法部門搗破一個跨境人蛇集團，涉嫌在深圳偽造香港身份證、安排偷渡、入住劏房、安排工作等「一條龍」服務。其中本港警方拘捕38名男女，除「人蛇」黑工外，還有劏房業主、大房東及轉介黑工的中介人。



人蛇集團以招募合法勞工為名，在廣東省、山東省、遼寧省收取3萬至5萬元人民幣轉介費，安排申請人以偷渡或逾期居留，並以3千至5千元人民幣出售假香港份證，讓黑工在港應徵從事餐廳洗碗、清潔工及搬運等工作。



行動中檢獲一批沒有防偽特徵的假身份證。（黃偉民攝）

有組織罪案及三合會調查科總督察劉浩德稱，有組織罪案及三合會調查科（俗稱O記）聯同入境處、深圳出入境邊防檢查總站及瀋陽巿公安局，昨日（20日）在中港兩地同時採取行動，成功瓦解一個活躍兩地的人蛇集團。警方較早前發現有人將九龍巿區唐樓及工廈劏房，以3千至4千元月租出租予人蛇集團，作為人蛇、黑工及逾期居留者的宿舍；犯罪集團同時以3千至5千元人民幣向「人蛇」出售假香港份證以在港應徵工作。

有組織罪案及三合會調查科總督察劉浩德。（黃偉民攝）

深圳出入境邊防檢查總站對相關人蛇集團內地團伙展開調查，發現他們在深圳設偽證製造中心，偽造香港身份證，並招募合法勞工為名，在廣東省、山東省、遼寧省招人，收取3萬至5萬元人民幣轉介費，實則安排申請人以偷渡或逾期居留，在港從事餐廳洗碗、清潔工及搬運等工作。

O記聯同入境處於昨日（20日）清晨在旺角、深水埗及荃灣突擊搜查多個唐樓單位及工廠劏房採取拘捕行動，以涉嫌「管有偽造香港身份證」、「非法入境」、「逾期居留」及「違反逗留條件」等罪名拘捕9男17女，年齡介乎36至65歲，當中24人為內地人，兩人是持行街紙的越南人；24人中一人非法入境、20人逾期居留。

警方在部份人的手機內，發現有人蛇集團安排工作的訊息，在其中5名人蛇身上檢獲一批偽造身份證，偽證均沒有防偽特徵，搜出的假香港身份證質素差劣，完全不具備新智能身份證既各種防偽特徵，絕不可能做到以假亂真，已由入境處人員確定為假證。

另外，警方以協助未獲授權進境者留下等罪拘捕4名骨幹成員，2男2女（54至63歲）分別是劏房業主、大房東及轉介黑工的中介人，檢獲一批租約文件及180萬現金，警方正向4人展開財富調查，追查犯罪得益的去向；4人均為本地人，所有被捕人目前被扣留調查。

另一邊廂，深圳及瀋陽公安局在國內不同地點，以組織他人偷越國境罪亦拘捕12人，在深圳搗破一個假香港身份證製造中心，搜獲60多張假香港身份證製成品、製造偽證原材料及工具。警方強調「管有偽造香港身份證」、「非法入境」、「逾期居留」及「違反逗留條件」、「協助未獲授權進境者留下」均為嚴重罪行，一經定罪，可判獄3年至10年不等。

警方展示檢獲的現金。（黃偉民攝）

警方展示檢獲的證物，包括鎖匙及現金等。（黃偉民攝）

警方展示檢獲的證物，包括手機、租約及現金等。（黃偉民攝）

