元朗港頭村兩唐狗同日被BB彈射傷　 狗主心碎促緝兇　警列虐畜案

元朗港頭村有兩頭唐狗一日內先後被人用「BB彈」射擊。社交平台流傳一篇帖文，指周二（19日）兩頭啡色唐狗「朱古力」和「高飛」分別在中午及晚上外出時，被人以氣槍射擊致受傷流血，其中「朱古力」傷勢嚴重，被膠彈射中手臂骨而骨折，更險貫穿手臂，恐要截肢。發文者引述女主人指：「聽住狗狗淒厲慘叫，我心都碎晒……」女主人指愛犬平日性情溫馴，活動範圍有限，從未遠離家門太遠，亦與鄰里關係熟稔，不料被人襲擊，「佢哋只係想安樂行下圈、曬下太陽，結果就咁受傷，我真係唔明點解有人咁狠心」。女主人已就事件報警求助，更擔心「今次係射動物，下次就射人」，警方已將案件列「殘酷虐待動物」，發文者呼籲知情人士協助調查。



元朗港頭村有兩頭唐狗慘被人用「BB彈」射擊，牠們前臂均現3cm直徑圓孔傷口。（Facebook/Ha Lo Ma圖片）

女主人憶述當日中午如常將「朱古力」和「高飛」放出屋外，期間聽到遠處傳來「砰」的一聲，隨即聽到有狗隻不斷發出痛苦的嚎叫聲。女主人趕至門口，驚見「朱古力」右前腳無法接觸地面，一拐一拐，腳近胸口位置流血受傷，精神欠佳。

同日晚上，女主人與朋友再次放狗時，短短數分鐘內，她形容「高飛」突然「急急腳自己返屋企」，發現牠的胸口與「朱古力」一樣受傷流血。

女主人立即報警求助，警方和愛護動物協會人員到場處理，「高飛」和「朱古力」由愛協人員帶走驗傷。她指，經獸醫診斷後，初步懷疑狗隻遭人以塑膠子彈，俗稱「BB彈」射擊受傷，「醫生話粒膠彈射斷咗朱古力嘅骨，爭少少就由手部另一方貫穿返出黎（嚟）！」

女主人指聽到遠處傳來「砰」的一聲及狗隻痛苦的嚎叫聲，驚見愛犬受傷流血。（Facebook/Ha Lo Ma圖片）

其中一頭唐狗遭膠彈射斷前臂骨頭，恐要截肢。（Facebook/Ha Lo Ma圖片）

女主人心痛不已，希望傳媒及警方關注事件：「我地（哋）都極度懷疑係有人非法改裝氣槍藏有攻擊性武器，危害村民安全！尤其村內好多小朋友出入，真係好擔心啲人心術不正，今次係射動物，下次就射人！」

兩頭唐狗前臂均現3cm直徑圓孔傷口，其中一頭甚至嚴重至骨折。（Facebook/Ha Lo Ma圖片）

警方回覆《香港01》查詢，表示8月19日晚上9時52分接獲一名36歲姓陳女子於元朗港頭村報案，指於當日中午12時10分，其一隻2歲啡色唐狗右前臂有一個3cm直徑圓孔，流血受傷，懷疑被人用塑膠子彈射擊。另外，於同日晚上9時30分，其丈夫與另一隻3歲啡色唐狗外出，期間狗隻驚慌跑回家，他們發現狗隻右前臂近胸口位置流血受傷，有一個同樣3cm直徑的圓孔傷口。

案件列作「殘酷虐待動物」，交由元朗警區刑事調查隊第8隊跟進，暫時未有人被捕。《香港01》正就事件向愛協查詢。