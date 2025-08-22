警搗17個黑幫賭檔拘208人　包括賭客、業主租客　每檔月賺5至10萬

新界北警區打擊區內由三合會操控的賭檔，搗破17個賭百家樂、麻雀及釣魚機的賭檔，拘捕208人，包括單位業主、租戶、賭客等。警方指有賭檔被冚後死灰復燃，並在原址重新開業；部分更提供賭本及以免費膳食吸客，甚至招攬內地客來港賭博。警方發現非法賭檔每月利潤相當可觀，由5萬至10萬元不等；此外，有處所的業主收警方警告信3次仍漠視法紀，繼續出租單位作非法用途。



新界北總區反三合會行動組總督察戴玉麟（中）、反三合會行動組第二隊高級督察郭文煒（左）及大埔警區反三合會行動組第一隊督察游俊彥（右）向傳媒簡報案情。（蔡正邦攝）

「風谷行動」搗17個賭檔拉208人

新界北總區反三合會行動組總督察戴玉麟總結行動稱，新界北總區刑事部，聯同旗下各區人員，於周日（17日）起展開名為「風谷」的行動，打擊區內由三合會操控的非法賭博活動。行動中，警方搗破17個分別由多個不同的三合會控制的非法賭檔，包括麻雀檔、百家樂檔、釣魚機及兩個街頭非法賭檔，一共拘捕89男119女（20歲至89歲），罪名包括「營辦或管理非法賭場」、「在賭場內賭博」、「擁有人准許或租出場所用作非法賭場」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）。

非法賭檔為罪惡溫床 衍生不同罪案

戴玉麟稱，今次行動主要針對由三合會操控的非法賭檔，它們每月利潤相當可觀，由5萬至10萬元不等，這是三合會的主要收入來源之一。由於有利可圖，不同三合會派別為爭客、爭地盤而引發糾紛，最後演變成暴力事件。這些賭檔亦是罪惡溫床，衍生其他不同罪案，例如收數、販毒、賣戶口等，亦是三合會招攬新成員的渠道之一。

警方展示檢獲的籌碼和麻雀。（蔡正邦攝）

部份業主接三次警告信 仍讓單位予不法份子使用

根據新界北總區反三合會行動組分析，有部份賭檔被搗破後，會重覆於原址重新開業。其實每一次成功檢控非法賭檔，警方都會向業主派發一封警告信，通知業主有關單位被用作非法賭檔，可是有部份業主收過三次警告信，完全漠視警告，讓其單位被不法份子用作非法用途。

根據香港法例第148章《賭博條例》第15條，租用人及擁有人（即業主及租客），明知而准許或容許處所或其部份作賭場，一經定罪，最高罰款50萬及監禁7年。業主及租客也有責任確保其出租單位不會被不法分子用作非法賭檔的用途，不能將單位交予租客就置之不理，或者租客再「租上租」便以為事不關己。

警方展示檢獲的麻雀。（蔡正邦攝）

非法賭檔常設於「三無」唐樓 有人「睇水」

反三合會行動組第二隊高級督察郭文煒指出，非法賭檔通常位於「三無」唐樓，犯罪團夥警覺性極高，在賭檔外圍設置大量閉路電視作監察，亦會安排人手「睇水」，只有熟客或經人介紹才可以進入。此外，犯罪團夥更以電子支付方式，如提供QR code讓賭客網上轉賬，令警方執法及搜證更加困難。

提供賭本及免費膳食吸客 招攬內地客來港賭博

警方留意到有犯罪團夥在持牌麻雀館收舖後，安排賭客到非法賭檔繼續賭博；為吸客更會為賭客提供非法賭金，甚至全日免費膳食，務求令賭客長時間逗留賭檔。今次行動亦有犯罪團夥招攬內地賭客來港非法賭博，警方共拘捕21名持雙程證人士「在賭場內賭博」。

警方分析發現，有非法賭檔在搗破後短時間內死灰復燃，亦有賭檔提供電子支付方式以吸引賭客。有見及此，「風谷」行動的目標除搗破由三合會操控非法賭檔外，更會透過拘捕及起訴非法賭檔單位的業主或租客及賭檔的收款戶口持有人，從而更有效去打擊非法賭檔。

行動分為兩部份，警方在行動首兩日共搗破17個由三合會操控的非法賭檔，拘捕180人，檢獲港幣約6萬元現金、約70萬面值籌碼及大量賭具；其後三日再拘捕15名業主、4名租客及1名戶口持有人，相關戶口共清洗超過150萬元。

警方展示檢獲的籌碼。（蔡正邦攝）

賭錢導致大量欠債家庭淪陷

大埔警區反三合會行動組第一隊督察游俊彥指出，非法賭檔均由黑社會操控，以牟取暴利為目的，對社會及市民造成嚴重影響。黑社會為了獲利，會調教釣魚機遊戲的難度，令玩家輸多贏少；玩百家樂或麻雀，莊家會在每鋪抽水，長期玩一定會輸。賭檔往往選址唐樓，接近民居，當有人無意間聽到朋友或街坊介紹都會試玩，賭檔供應免費膳食吸引賭客，結果一玩上癮，開頭幾百蚊，接著幾千蚊一鋪，泥足深陷，之後借錢欠債，繼而賣戶口，甚至淪為不法份子幫兇。部分人為還賭債，被迫加入犯罪集團，從事非法賭檔工作，例如幫手睇場、派牌及收錢。市民參與非法賭檔的營運工作，等同經營者的角色，警方會以「營辦或管理非法賭場」罪名予以拘捕，刑罰相對一般賭客比較重。

警方處理過的案件中，不少人因賭錢而欠債，令人生甚至整個家庭淪陷，因此呼籲市民切勿貪過癮或貪小便宜而以身試法。警方重申非法營辦賭場是嚴重罪行，循簡易程序定罪後，最高可以罰款500萬及監禁兩年。