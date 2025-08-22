海關搗元朗毒品儲存倉拘2男　檢3405粒依托咪酯煙彈等毒值$140萬

香港海關昨日（21日）於元朗展開反毒品行動，搗破一個毒品儲存倉。行動中，人員一共檢獲依托咪酯煙彈、約300克懷疑霹靂可卡因，以及約250克懷疑氯胺酮（K仔），估計市值約140萬元，拘捕兩名本地男子。



海關在元朗搗破一個毒品儲存裝倉，檢獲3405粒懷疑依托咪酯煙彈、約300克懷疑霹靂可卡因，以及約250克懷疑氯胺酮（K仔）。（黃偉民攝）

海關毒品調查科毒品調查第一組調查主任陳達川指，人員在元朗截查兩名形跡可疑男子，並在其中一名男子手持的紙袋內發現219粒懷疑依托咪酯煙彈，以及250克懷疑氯胺酮，人員隨即拘捕該名男子。

其後海關人員押解該兩名男子到附近一個村屋單位進行搜查，在單位檢獲3186粒懷疑依托咪酯煙彈、約300克懷疑霹靂可卡因及一批懷疑毒品包裝工具。兩名被捕男子分別為30歲和38歲，報稱無業和運輸工人。案件仍在調查中。

海關形容到販毒集團非常狡猾，集團利用相對偏遠的村屋單位作為毒品儲存倉庫，以增加海關人員執法困難。海關相信是次行動成功阻止一批毒品流入市面。

海關呼籲，切勿吸食依托咪酯，吸食依托咪酯煙彈後果非常嚴重，吸食者有可能會全身抽搐、神智不清、皮膚潰爛、身體不受控制等，出現類似「喪屍」狀態，令吸食者醜態盡然、尊嚴掃地，成為人生中難以磨滅的污點、

海關毒品調查科毒品調查第一組調查主任陳達川指，海關相信是次行動成功阻止一批毒品流入市面。（黃偉民攝）

海關重申，根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，可以被判罰款500萬元以及被判終身監禁。