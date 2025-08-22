珍惜生命︱廣華醫院男病人廁內膠袋笠頭割腕　醫護破門惜搶救不治

旺角廣華醫院今日（22日）發生病人懷疑自殺的醫療風險警示事件。今日凌晨3時10分，醫護人員看見一名病人進入洗手間，5分鐘後醫護人員拍門詢問，病人發出回應。至凌晨3時30分，醫護人員再次拍門但未獲回應，遂破門查看，發現病人倒地昏迷，頭部被膠袋包裹，左手手腕流血。醫護人員立即為病人進行急救，同時通知家屬及報警。病人延至今早9時10分離世。



院方非常關注有關個案，已列為醫療風險警示事件，並已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報，並已成立根源分析委員會調查事件經過。有關個案已呈報死因裁判官跟進。



廣華醫院發生醫療風險警示事件，一名病人在廁所膠袋笠頭兼割腕自殺亡。（資料圖片）

發言人指，該名病人於8月10日因氣喘及胸口痛入住本院內科病房，其後發現肺部有陰影，需接受進一步檢查。病人入院評估時及住院期間，情緒及臨床情況穩定。院方對事件感到難過，向家屬致以深切慰問，會盡力為家屬提供所需協助，並會配合警方調查。

警方表示，今日（22日）凌晨4時38分，接獲廣華醫院保安報案，指一名63歲姓姚男病人進入廁所一段時間，其後職員敲門無人回應，破門後發現傷者左手流血，地上有血漬，身旁有一隻破爛的碗，懷疑事主割脈。

