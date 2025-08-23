幫手搵人｜87歲翁離開大圍名城寓所後蹤杳　遺體6日後尋回

【8月29日更新】警方今早接獲義工搜索隊報案，指在馬鞍山落禾沙里一山坡，發現一名老翁以樹藤上吊。人員經調查後確認死者為87歲姓黃男子，並在現場檢獲遺書。案件刑作「屍體發現」處理。據知，黃翁生前受生活問題困擾。



【8月23日16:00】警方呼籲市民提供87歲姓黃失蹤男子的消息。黃振雄今日（23日）早上離開田心美田路1號大圍名城的寓所後，便告失蹤，其家人遂向警方報案。

黃翁身高約1.7米，中等身材，長面型，黃皮膚及蓄短白髮。他最後露面時身穿藍灰色間條短袖恤衫、黑色長褲及黑色波鞋，戴金色框眼鏡及深色帽，以及攜有一個黑色斜孭袋及一支拐杖。

任何人如有黃翁的消息或曾見過其蹤影，請致電3661 1702或3661 2338與田心警署，或任何一間警署聯絡。

求助網站和熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288