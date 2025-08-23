觀塘警區海濱花園「快閃」　設流動聯絡站教市民用警隊三大App

為推動智慧警政及提升市民防罪意識，觀塘警區今日（23日）下午於觀塘海濱花園設置一個流動警區聯絡站，並舉行「警隊Super App 觀塘提你Get」推廣活動，向市民全方位介紹三款實用警隊流動應用程式：「香港警察流動應用程式」、「防騙視伏器」及「HKSOS」，讓科技融入生活，助市民掌握最新防罪資訊及緊急求助功能。



觀塘警區今日（23日）下午於觀塘海濱花園設置流動警區聯絡站，並舉行「警隊Super App 觀塘提你Get」推廣活動。（警方圖片）

觀塘警區警民關係組籌辦今次活動，旨在以輕鬆互動的方式「快閃」進行，向觀塘區內各年齡層市民推廣警隊數碼服務。觀塘軍裝及刑偵人員在現場協助市民下載警隊應用程式，並講解如何透過科技加強個人防護、識別騙案陷阱，以及於郊野遠足時善用緊急求助功能。

人員推廣的三大應用程式包括「香港警察流動應用程式」，可提供最新警隊資訊、電子報案室、接收警方緊急公告及最新罪案消息等功能，讓市民隨時掌握社區安全動態；「防騙視伏器」，協助用戶辨識可疑來電、網站、電郵及銀行帳戶，即時評估詐騙風險，減低受騙機會；以及「HKSOS」，專為郊遊遠足人士而設的緊急求救及定位服務，遇險時可迅速通知救援人員並提供實時位置，大幅縮短救援時間。

警方表示，透過今次活動，觀塘警區希望將警務服務融入市民日常生活，透過簡單易用的應用程式，加強市民自我保護能力，同時促進警民協作，共建更安全的觀塘社區。