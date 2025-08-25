跨部門反恐專責組周四啟德郵輪碼頭舉行大型演習　將直播現場畫面

為加強本港的反恐準備，行政長官李家超於去年的《行政長官2024年施政報告》宣佈成立「三層防範機制」，包括第一層的「行政長官反恐督導組」、第二層的「保安局局長反恐統籌組」和第三層的七個「跨部門工作小組」。跨部門反恐專責組（反恐專責組）將於周四（28日）在啟德郵輪碼頭舉行「三層防範機制」成立後的首個大型跨部門反恐演習，以進一步提升特區政府的反恐準備及應變能力，屆時各大電視頻道和警隊的社交平台都會即時播出演習現場的畫面，為歷來首次進行現場直播。



跨部門反恐專責組舉行大型跨部門反恐演習。（警方提供）

警方指，在「三層防範機制」的推動和協調下，特區政府統籌各決策局和部門於不同範疇展開相關反恐工作，例如民政及青年事務局協助加強反恐宣傳教育；醫務衞生局、教育局和勞工及福利局鼓勵醫務人員、教師和社工留意涉恐個案並主動舉報；商務及經濟發展局加強涉恐戰略物資的進出口管制等。「三層防範機制」落實後，各決策局和部門強化協作，特別是在情報交流、資源整合、反恐培訓和公眾教育等方面，未來亦會從多方面加強香港整體的反恐準備。

於8月13日舉行的「行政長官反恐督導組」首次會議中，亦討論了多個重要議題，包括環球及本地恐怖主義威脅形勢，以及特區政府未來反恐工作的方向及策略。當中，行政長官在會議上指示各相關決策局和部門舉行跨部門大型反恐演習，以進一步提升特區政府的反恐準備及應變能力。

在行政長官指示下，反恐專責組將於周四在啟德郵輪碼頭舉行「三層防範機制」成立後的首個大型跨部門反恐演習。啟德郵輪碼頭作為香港旅遊及運輸方面的重要基礎設施，可以同時容納數以千計的旅客上落，若發生恐怖襲擊，可能造成大量傷亡。因此，各部門或相關機構都應時刻做好一切的反恐準備，以應對任何突發的暴力襲擊事件。

是次演習將會加強公眾參與的元素，期望透過具真實感的演習，向公眾傳遞反恐及應急訊息，並且提升市民在面對恐怖或極端暴力襲擊的應變能力，以增強社會整體防恐意識。

警方表示，是次演習正正展示特區政府在落實反恐「三層防範機制」下，打擊恐怖活動的決心。同時，亦可見各政策局和部門已顯著強化溝通和協調，以確保各單位在恐襲及重大事故中有高效的應變及協調能力，以應對複雜多變的恐怖主義活動形勢。