屯門消防車翻側．車cam｜消防趕赴執勤　私家車高速衝出攔腰猛撼

今午（24日）屯門鳴琴路與石排頭路交界，一輛消防車與一輛私家車發生相撞，其中消防車更撞至翻側。意外中，共有7人受輕傷，其中包括5名消防員、私家車司機及乘客。



《香港01》獲得讀者提供車禍一刻車Cam影片，可見當時消防車閃燈沿鳴琴路直駛前往執勤，途經鳴琴路及石排頭路十字路口時，一輛私家車突然從其左方高速駛出，攔腰直撼其左後尾部，消防車登時被撞至「失平衡」向右翻側，再滑前數米始停下。



消防車駛至十字路口時，遭一輛私家車高速駛出攔腰猛撼。（讀者LO提供影片截圖）

據了解，事發時涉事消防車正前去執行職務，該消防車為大搶救車；意外中，共有7名傷者，其中5人為消防員，全部人清醒送往屯門醫院治理。

當時消防車沿鳴琴路直駛。（讀者LO提供影片截圖）

消防車駛至十字路口時，遭一輛私家車高速駛出攔腰猛撼；消防車登時失平衡翻側。（讀者LO提供影片截圖）

涉事私家車車頭嚴重損毀。（讀者LO提供影片截圖）

有熱心市民爬上車施援。（fb／馬路的事 (即時交通資訊台) Yee Wa Ng）

私家車車頭盡毀，汽車零件散落一地。（fb／馬路的事 (即時交通資訊台) Yee Wa Ng）

屯門鳴琴路與石排頭路交界兩車相撞，其中消防車翻側，意外中，7人受輕傷。（fb／屯門公路塞車關注組）

屯門鳴琴路與石排頭路交界兩車相撞，其中消防車翻側，意外中，7人受輕傷。（讀者提供）

屯門鳴琴路與石排頭路交界兩車相撞，其中消防車翻側，意外中，7人受輕傷。（Kelvin J R Li / 車cam L)