入境處兩日搜查50地點拘10人　內地勞工涉合約以外地方清潔被捕

入境處在全港多區展開反非法勞工行動，一連兩日（23日至24日）拘捕10人，包括6名懷疑非法勞工及4名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕人士中包括一名內地輸入勞工，涉嫌在合約列明以外的地方，為其合約僱主從事清潔工作。入境處會嚴肅調查涉嫌聘用上述非法勞工的僱主，包括清潔公司及其負責人，不排除有更多人被捕。



入境處由昨日下午至今日下午，調查人員搜查超過50個目標地點，包括食肆、按摩店及健身中心，一共拘捕6名懷疑非法勞工及4名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為6名女子，年齡介乎31歲至52歲，包括一名菲律賓籍家庭傭工、一名印尼籍家庭傭工、一名內地旅客、一名內地輸入勞工、一名內地逾期逗留者及一名印尼籍逾期逗留者。

他們分別從事洗碗、侍應、按摩及清潔工作。該名內地逾期逗留者同時涉嫌以偽造身份證見工而被捕。此外，被捕的僱主為4名香港居民，2男2女，年齡介乎32歲至45歲，均為食肆負責人。

入境處提醒，輸入勞工及僱主，輸入勞工只能根據在標準僱傭合約訂明的地址工作，從事合約上列明的工種，而合約亦訂明輸入勞工不得受僱於任何其他人士或從事任何其他職務。