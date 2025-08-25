荃灣兩男搭枱食早餐　疑不滿䟴腳叉棍互襲　兩敗俱傷同被捕

荃灣兩名男子今（25日）清晨到兆和街一間餐廳搭枱食早餐，懷疑因䟴腳問題發生爭執，繼而動武，分別用叉及鐵棍襲擊對方，其中一人事後登上私家車離開，餐廳職員報警求助。二人涉嫌公眾地方打鬥被警方拘捕並扣留調查，案件交由荃灣警區刑事調查隊第六隊跟進。



荃灣警署。（王譯揚攝/資料圖片）

事發於今日（25日）清晨5時05分，警方接獲荃灣兆和街34-36號一餐廳的職員報案，指懷疑54歲姓冼男子及35歲姓方男子於上址打架，方男其後登上私家車往眾安街方向逃去。

人員接報到場，於海壩街108號對開發現方男及於鱟地坊20號對開發現該私家車。經初步調查，相信冼男及方男在餐廳同枱食早餐，其間兩人因䟴腳問題發生爭執，其間冼男懷疑以叉襲擊方男，方男則以一條長約30厘米的鐵棍襲擊對方後登上私家車逃去。

二人涉嫌公眾地方打鬥被捕，現正被扣留調查，交由荃灣警區刑事調查隊第六隊跟進。冼男頭及手傷；方男面及手傷，均清醒被送往仁濟醫院治理。