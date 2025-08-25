亦園路謀殺｜據悉51歲死者居現場附近　疑被刀傷後腦　重案組追查

洪水橋亦園路今早（25日）揭發謀殺案，一名男子浴血伏屍橋底，附近一輛七人車上染有血迹；人員一直蒐證調查至晚上約8時半，才將七人車拖走。消息稱，死者居於兇案現場附近，據悉其後腦有一處傷痕，不排除是致命傷。現場消息則稱，事主伏屍在七人車右前方附近，而在七人車後面約5至6米亦有一灘血迹，警方仍在追查發現屍體位置是否第一案發現場。



警方晚上表示，死者為一名51歲本地男子，其頭部受傷，現場被證實死亡。初步調查顯示，他懷疑曾被人用刀襲擊。警方稍後將安排為死者進行驗屍，以確定其死因。新界北總區重案組已接手跟進調查，呼籲任何人如目擊案件或有資料提供，請致電3661-3362與調查人員聯絡。



洪水橋亦園路謀殺案，死者倒臥在一輛七人車旁，該車軚盤染有血漬。（王譯揚攝）

案發在今日（25日）上午6時18分，警方接報指一名男子倒臥在洪水橋亦園路一個露天貨倉對開港深西部公路的橋底，身上染血；附近停泊了一輛七人車，車上亦有血迹。51歲男事主證實當場死亡，警方將案件列作「謀殺」，交由新界北總區重案組第二隊跟進。

警員事後在七人車上蒐證，並通知車主到場協助調查。警方鑑證科「罪案現場勘查（CSI）流動實驗室 」車輛、機動部隊及政府化驗師亦到場搜證。下午2時，仵工到場將遺體移送殮房；調查一直持續至晚上約8時半，涉案七人車才被拖走。

案發後，人員以綠色帳篷遮蓋遺體。（蔡正邦攝）

警方鑑證科「罪案現場勘查（CSI）流動實驗室 」車輛到場協助調查。（蔡正邦攝）

