瑪嘉烈醫院74歲病翁蹤杳　同晚墮斃　院方列醫療風險警示事件調查

瑪嘉烈醫院發言人今日（25日）公布一宗醫療風險警示事件。上周四（21日）一名74歲男病人，因急性高血壓入住該院內科及老人科病房。院方為其進行入院評估時，並無自殺傾向，他留院期間情緒穩定。



及至昨日（24日）下午約5時，醫護人員為該病人量血壓時，他表現平靜，並無異樣。15分鐘後，病房職員發現該病人不在病房內，但留下手提電話等個人隨身物品。院方即時通知家屬，並在全院範圍搜索，但未能尋獲病人蹤影，於是報警求助。同日晚上10時許，院方接獲警方通知，指該病人當晚從高處墮下死亡。



發言人指，對事件感到難過，已向家屬致以深切慰問，會盡力為家屬提供所需協助，並會配合警方調查。瑪嘉烈醫院非常關注有關個案，已列為醫療風險警示事件，並已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報，亦會成立根源分析委員會調查事件經過。

一名74歲老翁入住瑪嘉烈醫院後蹤杳，其後被發現墮樓身亡；院方已列為醫療風險警示事件。（資料圖片）

一名74歲老翁入住瑪嘉烈醫院後蹤杳，其後被發現墮樓身亡；院方已列為醫療風險警示事件。（資料圖片）

求助網站和熱線：

即睇3分鐘情緒自救法 呼吸間即可放鬆身心

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288