休班警疑致電回警署求助　稱身在柬埔寨　警方已聯絡他並確認安全

有傳一名休班警務人員請假回內地後失蹤，疑被帶往柬埔寨詐騙園區，脫困後致電同僚求助，重案組正接手調查。消息指，該警員由廣西前往柬埔寨，家人因擔心其安全而報警。消息又指，已與相關人員取得聯絡，並確認他正身處柬埔寨，目前安全，將派員到當地協助及進一步了解事件。



懷疑在柬埔寨求助的男警務人員隸屬馬鞍山警署報案室。（資料圖片）

社交平台流傳的內容指出，該名男警務人員姓關，隸屬馬鞍山警署報案室，上星期向上峰請假，聲稱母親在內地廣西因交通意外嚴重受傷，需要前往處理。他其後消聲匿跡，至前日（27日）有數個沒來電顯示的電話致電馬鞍山警署報案室，清晰講出全名及警員編號，自稱自己為失蹤警員，早前被人帶到柬埔寨詐騙園區，他其後成功逃去，現時身處柬埔寨派出所，希望有關部門提供救援。其母親亦曾到上水警署報警求助。

另有流傳內容稱，該名男警被帶到柬埔寨後，被人發現他身上有警察委任證，故未有對他下手，反而將他棄到山邊，男警遂逃走並致電回港求助，警方其後已與他聯絡。

有消息人士證實有關人士現身處柬埔寨。消息指，該名警務人員經廣西前往柬埔寨，其家人擔心他被騙到詐騙中心，於是報案。

警方將派員到當地協助及進一步了解事件。（資料圖片）

政府發言人表示，警方已與相關人員取得聯絡，並確認他正身處柬埔寨，將派員到當地協助及進一步了解事件。

香港入境事務處（入境處）在接獲相關求助後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署（公署）及中國駐柬埔寨王國大使館（大使館）了解情況，並按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。

入境處會繼續與公署、大使館及當事人家屬保持緊密聯繫，積極跟進事件及按當事人家屬的意願提供可行的協助。

身在外地的香港居民或其家屬如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的 24小時求助熱線，電話：(852)1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至 1868 WhatsApp 求助熱線或1868 微信求助熱線；或提交網上求助表格求助。

保安局一直高度重視有港人懷疑被誘騙到東南亞國家被禁錮從事非法工作的個案。執法部門在2024年至2025年8月29日，共接獲29宗涉及港人在東南亞國家聲稱被禁錮而無法離開當地的求助個案，當中26人已回港及2人無需進一步協助及跟進。就餘下一宗涉及在緬甸的求助個案，專責小組會繼續致力跟進，為求助人及其家屬提供適切意見和可行協助。就提問查詢的個案，由於執法部門仍在了解當中，故以上數據並未包括有關個案。