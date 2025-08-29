警將軍澳破39宗店舖盜竊拘13人　涉偷$8.6萬藥物、保健品及衣物等

今年5月至7月期間，將軍澳警區發現區內不論是隨機或集團式店舖盜竊案件均呈上升趨勢，牽涉商戶大部份為大型連鎖超市、個人護理產品零售商，以及大型連鎖服裝店等。警方於8月1至27日展開拘捕行動。拘捕5男8女，年齡介乎22至69歲，當中包括4名非華裔及1名內地人士，一共偵破39宗店舖盜竊案件。警方指，失物主要為藥物、保健品、美容產品及衣物等，總值約8.6萬元。



牽涉商戶大部份為大型連鎖超市、個人護理產品零售商以及大型連鎖服裝店等（黃偉民攝）

將軍澳警區情報組高級督察袁芊彤指，行動中將軍澳警區針對有組織盜竊團伙，主動分析犯罪數據，包括其犯案時段、犯案手法及疑犯特徵，亦透過東九龍防止罪案辦公室於2023年推出的「安盾計劃」，與各大型零售商維持緊密聯繫及情報交流。

警方偵破的39宗案件發生於今年2月至8月，當中28宗是在將軍澳警區發生。將軍澳警區特遣隊高級督察區啟倫指，部分案件中，警方發現賊人是有組織及有預謀地犯案，賊人會選擇超市、大型連鎖店等人流較多的店舖犯案，偷去有轉售價值的物品，繼而轉售圖利。

警方留意到，有賊人會事先在網上購物平台開設帳戶，聲稱放售貨品。他們會以比原價低的價格吸引消費者，當有人在網上購物平台表示有意購買後，賊人會到店舖偷去相關物品，並立即透過速遞店將贓物寄出。區相信，賊人是希望藉此減少儲存贓物時間，減低被警方追查的風險。

將軍澳警區特遣隊高級督察區啟倫、東九龍總區防止罪案辦公室總督察潘以靖、將軍澳警區情報組高級督察袁芊彤（左至右）交代案情時指，賊人是有組織及有預謀地犯案。（黃偉民攝）

區啟倫提到兩宗案件，第一宗案件是警方於8月中旬接獲一間連鎖個人護理產品商店報案，指其全港多區分店發生店舖盜竊。商店負責人透過「安盾計劃」向警方發放資訊。經調查後，人員確認多宗店舖盜竊案件為同一男子所為。將軍澳警區人員根據賊人犯案時間、進入及離開犯案地點路徑等作分析，並調派便裝人員進行埋伏。最終於8月23日成功拘捕一名34歲內地男子。經調查後，人員確認被捕人在4月至8月期間，於全港各區共干犯11宗店舖盜竊案件，其中5宗在將軍澳區發生，偷取物品總值約2.4萬元。

至於第二宗案件，警方於8月24日接獲一間連鎖運動用品商店報案，指有人在店舖內偷取多件運動營養產品。人員追查閉路電視後發現賊人行蹤，並鎖定其身份。於2日後，即8月26日成功拘捕一名22歲非華裔男子。經調查後，警方發現他在今年7月至8月期間在該連鎖運動店旗下多間分店，以及一間流行玩具店共干犯10宗店舖盜竊案件，偷取大量運動營養產品及玩具，其中5宗在將軍澳區內發生，總值逾2.3萬元。

袁芊彤提到，警方除了與業界有緊密的情報交流，將軍澳警區亦透過舉辦工作坊，鼓勵商家即時報警，提升業界對店舖盜竊警覺性，並就保安措施提供專業意見，例如在店內死角位加裝閉路電視、將貴重貨物擺放在上鎖的櫃內等，以提升阻嚇性及減低貨品被盜風險。

東九龍總區防止罪案辦公室總督察潘以靖指，東九龍總區自2023年行「安盾計劃」，匯聚警方、商戶業界及非牟利機構防治店舖盜竊罪案。警方透過「安盾計劃」與零售業界交流情報平台，攜手打擊犯罪團夥。

潘指，「安盾計劃」至今已經有20個零售商加入，包括16個大型連鎖店。計劃透過「防盜四寶」，即引入防盜警示、防罪勘察及員工培訓、情報交流及執法，以及善導會「耆叻計劃」長者轉介輔導服務，加強店舖防盜意識及保安措施，警民攜手遏止店舖盜竊罪行。

她說，今年1至7月全港錄得4600多宗店鋪盜竊案件，東九龍總區則錄得770多宗店鋪盜竊案件。雖然較去年同期有下跌趨勢，但警方留意到一些有預謀及集團式經營、針對大型連鎖店的案件。賊人偷取藥物、保健用品、美容產品、衣物等一些潮流的物品，並將賊贓轉售圖利。因此，警方已透過「安盾計劃」與零售業界建立情報交流網絡，加強執法。

將軍澳警區情報組高級督察袁芊彤、東九龍防止罪案辦公室總督察潘以靖、將軍澳警區特遣隊高級督察區啟倫（左至右）呼籲店鋪應提高警覺，加強貨物及在店鋪安裝防盜設備。（黃偉民攝）

警方提醒，店舖盜竊屬刑事罪行，根據《香港法例》第210章《盜竊條例》第9條「盜竊罪」，一經定罪最高可判監禁10年。警方指「偷野唔係小事，偷一件都係偷」，呼籲市民切勿心存僥倖，以為可以逃過法眼。警方又提醒，購買或接收盜竊贓物等於同流合污，亦會觸犯《盜竊條例》第24條「處理贓物罪」，一經定罪最高可判監禁14年，市民切勿以身試法。警方亦呼籲店舖應提高警覺，加強貨物及在店舖安裝防盜設備，以免不法之徒有機可乘。