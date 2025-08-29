警放蛇反網上販毒檢$350萬毒品　拘29人最細13歲　有人為飯錢犯事

警方打擊網上平台販毒活動，透過「放蛇」行動拘捕29人，搗破3個毒品儲存倉，檢獲依托咪酯（前稱「太空油」）、大麻及可卡因等毒品總值350萬元。被捕人中有3人未成年，最細僅13歲，為數百元，甚至一餐飯而犯案。另外，疑犯中有職業司機，懷疑在知情下販毒。



行動中檢獲依托咪酯煙彈、可卡因、氯胺酮等，市值超過350萬元。（黃學潤攝）

東九龍總區反三合會行動組總督察何啟豪稱，為響應「雷霆2025」行動以打擊粵港澳三地有組織犯罪活動、黑社會及其收入來源，東九龍總區反三合會行動組較早前執行代號為「藍煙」的執法行動，打擊透過網上平台進行的毒品交易，尤其是販運新興毒品依托咪酯的團伙。

警方留意到今年上半年，本港檢獲新興毒品依托咪酯的數字對比起去年有明顯上升趨勢，調查發現不少毒品拆家透過社交媒體販售依托咪酯等毒品。有見及此，東九龍總區反黑組於5月至8月期間，由探員「放蛇」喬裝毒品買家，於不同的社交媒體上向拆家購買依托咪酯、大麻及可卡因等，以搜集販毒團伙的罪證。

經調查及情報分析，人員鎖定多名毒販身份及3個毒品儲存倉庫位置。過去4日（25至28日）採取拘捕行動，分別於周一突擊搜查3個毒品儲存倉庫，包括位於觀塘區的工廠大廈單位、深水埗區唐樓單位及大埔區的村屋單位，檢獲大量不同類型毒品，並以「販運危險藥物」罪名拘捕5人，包括2男3女（22至56歲）。

另外，警方周一至周四在全港多處搜捕向「放蛇」警員販毒的毒販及串謀人士，包括接載毒犯販毒的司機。截至目前為至，警方以「販運危險藥物」、「販運看來是危險藥物的物質」等罪名共拘捕24人，當中包括21男3女（13至66歲）。

整個行動共拘捕29人，當中包括23男6女，其中兩人已被落案起訴一項「販運危險藥物」罪，其他人被保釋候查；拘捕行動仍然繼續。整個「藍煙」行動至今檢獲590粒思疑依托咪酯煙彈、1.5公斤可卡因、560克氯胺酮、580克大麻花、400克冰毒、約25,000粒搖頭丸等，毒品總市值超過350萬元。

警方東九龍總區反三合會行動組總督察何啟豪（中）、高級督察馮柏羲（右）及防止罪案辦公室高級督察李展宏向傳媒簡報案情。（黃學潤攝）

3人未成年 職業司機為虎作倀

何啟豪特別指出，29名被捕人士中，9人21歲以下，當中3人未成年，包括1名13歲男童，他涉嫌向「放蛇」探員販毒。另外行動中亦留意到，有毒販以全日制方式租用司機及車輛作販毒用途，警方有理由相信他們是在知情下參與販毒行為。

東九龍總區反三合會行動組高級督察馮柏羲稱，年青人被毒犯利用參與販毒，每次透過社交媒體接單販運少量毒品，報酬由幾十至幾百元不等。他們為了「搵快錢」被損友誤導，惟販運危險藥物是非常嚴重的罪行，一經定罪，最高會被判終生監禁及罰款500萬元，切勿自毀前程。

據悉，3名未成年被捕人，13歲男童是中二學生，另外兩名17歲及16歲疑犯，則分別讀中學和輟學，他們收取數百元，甚至一餐飯幾十元為報酬，誤以為交收3粒煙彈不會坐監。

毒販以出租車輛作掩飾，以全日制方式租用出租車，一整天到不同地方派送毒品。警方提醒職業司機，若有證據顯示司機明知該販毒行為而繼續接載毒犯販毒，是同樣干犯販運危險藥物罪，最高刑罰一樣是被判終生監禁及罰款500萬元。

警方呼籲職員司機切勿販毒。（黃學潤攝）

警方呼籲青少年切勿為搵快錢而遭歹徒利用，墮入法網。（黃學潤攝）

東九龍總區防止罪案辦公室李展宏高級督察指，根據警方2025年上半年的數據，涉及依托咪酯案件，無論是被捕人數和檢獲數量也較去年同期急升，並有低齡化趨勢，警方高度關注此情況。吸食依托咪酯的影響非常嚴重，例如身體抽搐、出現幻覺、身體不受控等，更嚴重甚至會導致死亡，早前已經錄到3宗懷疑涉及依托咪酯的致命事故，當中包括青少年，這些事件對家庭及社會也是沉重的打擊。他鼓勵市民可以透過WhatsApp、微信或致電24小時舉報熱線6629 2966作出舉報。