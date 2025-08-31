珍惜生命｜昂船洲大橋男司機棄車跳橋　獲救送院惜不治

昂船洲大橋發生跳橋事件。今日（31日）清晨5時半，警方接獲昂船洲大橋職員報案，指發現一輛私家車停泊在大橋近東塔往機場方向的路肩上，但司機不知所終，於是翻查閉路電視，發現一名男子駛至上址後，下車越過欄杆跳橋。



人員隨即展開搜索，至早上7時左右，救援人員在昂船洲對開海面發現事主，隨即將他救起，並用自動心外壓機急救，昏迷送往瑪嘉烈醫院﹐惜經搶救後不治。



事主送院搶救惜告不治。（馬耀文攝）

就現場所見，涉事私家車引擎仍然運作，車尾貼上「車上有細路」、「新手」字眼。

警方和救援人員接報到場搜尋。（李家傑攝）

警方稱，死者姓譚71歲。警方接獲職員報案，指發現私家車停在橋面及懷疑司機跳橋。人員接報到場經搜索，在青衣昂船洲大橋對開約200米海面尋回事主，他昏迷被送往瑪嘉烈醫院，其後被證實死亡。警方在死者家中檢獲遺書，尋死原因有待進一步了解。

涉事私家車沒有關上引擎，車尾貼上「車上有細路」、「新手」字眼。（李家傑攝）

警方接報到場搜尋。（李家傑攝）

警方接報到場搜尋。（李家傑攝）

消防船嘗試在海面尋人。（李家傑攝）

求助網站和熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288

