沙田假冒官員案97%受害人為內地生　警聯中大迎新日傳授防騙貼士

警方數據顯示，單在沙田區涉及假冒官員的騙案中，內地學生受害人比例高達97%。調查亦發現，受害學生被騙取的金錢多數來自家長。為此，警方在新學年採取針對性策略，積極與區內大專院校合作，以保障港漂同學的財產安全。



適逢今日（31日）為香港中文大學「來港生歡迎日」，逾500名內地及國際新生和約400名家長出席。警務處新界南總區指揮官麥展豪、沙田警區指揮官陳樂生及副指揮官賴碧娥獲邀出席，向新生及家長講解常見騙案手法，並推廣警隊全新的「HKP Mobile App」。



警聯中大迎新日傳授防騙貼士。

為提升學生防騙意識，新界南總區聯同中文大學、海關、中國移動香港及本地銀行推出一系列防騙措施，於活動期間舉辦防騙講座，並將宣導對象擴展至家長群體，使其成為保護子女的堅強後盾。

此外，中大亦鼓勵所有學生完成警方最新推出的新版「反詐騙網上學習套件」。特別是來自內地的新生，校方強烈建議他們在抵港前先掌握基本防騙知識，以提升警覺性。

警務處新界南總區指揮官麥展豪致辭時指出，去年涉及內地大專學生的電話詐騙案超過300宗，損失總額高達2.3億港元，平均每名學生被騙超過70萬港元。

麥展豪致辭時指出，去年涉及內地大專學生的電話詐騙案超過300宗，損失總額高達2.3億港元，平均每名學生被騙超過70萬港元。他強調，騙徒經常冒充執法人員，以「涉嫌洗黑錢」為由恐嚇受害者，並威脅「對外求助將牽連家人」，導致受害者陷入孤立無援的境地。陳樂生則提醒，必須警惕最新出現的「AI換臉詐騙」（深偽技術），騙徒會透過人工智能合成他人的樣貌和聲音，冒充親友或官員行騙。

活動現場，警方向學生和家長派發「警務處處長親函」。警方重申，打擊日益猖獗的詐騙罪案，必須提升學生與家長的防騙意識，並透過多管齊下的方式，降低內地學生群體的受騙風險。

為保護隻身來港、人生地不熟的內地學生群體，新界南總區早於2023年便籌辦 「護港漂計劃」，以「凝聚力量齊防騙，保護港漂齊發展」為主題，積極聯繫與港漂生活息息相關的社會各界持份者，將防騙資訊跨界別、跨地域性傳遞，全面提高防騙意識。

中大會與警方保持緊密合作，並通過多渠道定期推廣防騙資訊，包括電郵、網頁、防騙短片和海報，確保學生隨時接收到最新訊息。學生事務處亦設有學習輔導主任，為懷疑遭遇詐騙的學生提供個人指導及諮詢服務，確保他們獲得適切的支持。

開學後，所有非本地新生均會被邀請參加小組會面，讓學習輔導主任了解他們的適應情況，並提供個別建議。如遇到學習困難，學生可預約一對一諮詢，獲得在學習策略、時間管理、壓力處理及大學生活規劃等方面的指導。