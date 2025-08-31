海關機場破兩販毒案拘3人　均泰國曼谷抵港　行李藏$640萬大麻花

海關昨日及今日（30及31日）在機場偵破兩宗旅客販毒案，共檢獲約28公斤懷疑大麻花及一件懷疑另類吸煙產品，估計市值共約640萬元。



首案海關拘兩男女，發現約8公斤懷疑大麻花及一件懷疑另類吸煙產品。（海關提供）

首案涉及兩名男女旅客（同為26歲），他們昨日一同從泰國曼谷飛抵本港。關員替兩人清關時，在男旅客的兩件寄艙行李及隨身行李內，分別發現約8公斤懷疑大麻花及一件懷疑另類吸煙產品。

第二宗案件發生於今日，一名37歲男旅客從泰國曼谷飛抵本港，寄艙行李箱內被搜出約20公斤懷疑大麻花。上述3人均被捕，兩宗案件仍在調查中。

第二宗案件一名37歲男旅客從泰國曼谷飛抵本港，寄艙行李箱內被搜出約20公斤懷疑大麻花。（海關提供）

海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。根據《進出口條例》，進口另類吸煙產品即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。