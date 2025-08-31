海關深圳灣截出境貨車拘38歲男　揭底架藏2139隻走私活龜值$100萬

香港海關昨日（30日）偵破一宗涉嫌利用中型貨車走私懷疑瀕危物種的案件，在深圳灣管制站截查一輛出境的中型貨車，經X光檢驗後，發現車底部分的影像有異，並在貨斗底架內發現9個黑色袋，檢查後發現袋內裝有2,139隻懷疑受管制屬瀕危物種的活龜，估計市值約100萬元。



涉案38歲男司機被捕，他已被控以一項企圖輸出未列艙單貨物、一項企圖輸出《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄II瀕危物種及一項殘酷對待動物的罪名，明日（9月1日）在屯門裁判法院提堂。



行動中，海關檢獲2,139隻懷疑受管制屬瀕危物種的活龜，估計市值約100萬元，並拘捕一名男司機。（海關提供）

海關重申，會繼續透過風險評估和情報分析嚴厲執法，打撃跨境走私活動。走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人如非按照《條例》規定進出口或管有瀕危物種均屬違法，一經定罪，最高可被判罰款1000萬元及監禁10年，有關物品亦會被充公。

行動中，海關檢獲檢獲2,139隻懷疑受管制屬瀕危物種的活龜，估計市值約100萬元，並拘捕一名男司機。（海關提供）

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑走私活動。