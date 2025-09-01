藝人葛民輝乘朋友私家車灣仔遇車禍無恙　另一車冒煙漏油司機輕傷

灣仔發生兩車相撞意外，一人受傷送院。藝人葛民輝為其中一車的乘客，所幸無恙。



周日（8月31日）晚上11時許，當時葛民輝乘坐其朋友的平治私家車，沿港灣道往中環方向行駛，途至與菲林明道交界十字路口時，一輛混能私家車突然從菲林明道落斜駛出，撞及平治左邊車身。混能車車頭嚴重受損、車頭冒煙及漏機油；而平治則左邊車身損毀、安全氣袋爆裂。

葛民輝在車禍中無受傷，事後向記者講述事發經過。(李家傑攝)

事件中，混能車司機頭及嘴受傷，須由救護車送往律敦治醫院沿理；平治車上兩人、包括司機及乘客葛民輝均無恙。警方正調查車禍起因，不排除有車衝燈肇禍。由於混能車車頭漏油，消防須到場協助，而交通警則在現場鋪上木糠吸油，以防路面打滑。

葛民輝在車禍中無受傷，事後向記者講述事發經過。(李家傑攝)

葛民輝在場向記者表示，他事發時正好與友人觀看完舞台劇。由於演出場地車位不足，故事前將車停放在其他地方停車場，當看完劇後才由友人接載他返回停車場取車，豈料到十字路口「咁邪釘！」遇上事故。

兩車相撞後，混能車車頭冒煙漏油；平治則左邊車身受損。

葛事後稱，「菲林明道天橋有架私家車落緊嚟，可能佢唔留意，誤會咗個燈號就...冇乜嘢嘅！」有記者問及「總之唔係你衝燈先？」葛笑言「呢啲等阿SIR（警察）講啦，你叫我講喎....我唔講得」。他又向記者展示朋友的平治，「好安全嘅啲車！（指著已爆出的安全氣袋）咁樣都有事就死得架喇！幸好無事！但啱啱走咗架車就大劑啲...」

兩車相撞後，混能車車頭冒煙漏油；平治則左邊車身受損。

兩車相撞後，混能車車頭冒煙漏油；平治則左邊車身受損。

葛民輝在車禍中無受傷，事後向記者講述事發經過。(李家傑攝)