K11甜品舖遭獨行賊1分鐘竊千元　店家：搵到呢個人半年免費食大福

尖沙咀K11商場發生盜竊案。周一（9月1日）下午5時19分，警方接獲K11商場保安報案，指商場內一家甜品舖失竊。警方到場調查，初步得悉該店舖內有一條收銀機鎖匙、一個袋、及收銀機內1,420元現金不翼而飛。警方將案件列作「盜竊」，案件交由油尖警區刑事調查隊跟進，暫時未有人被捕。



涉事甜品店名為「Just for Mochi by 小正大福」，專賣大福、麻糬等甜點。該店家事後在網上發文「緝兇」，希望能尋獲該名賊人，直言：「如果大家可以，麻煩幫我share開去，當係協助查案，小店比唔到重酬，但如果可以幫搵到呢個人，半年免費食大福。」



一名獨行賊人先偷取店內收銀機匙，再開收銀機盜取約1420元現鈔，隨後離去，過程僅1分鐘。(網上片段截圖)

該店舖屬開放式，沒有大閘大門，能輕易進入店內範圍。據了解，該店舖於晚上9時半打烊，員工周日（8月31日）收工離去時並無異樣，直至周一上午11時左右回來開舖時，發現上述財物懷疑被偷，於是翻查閉路電視，發現於周日晚上10時44分左右，有一名戴黑色帽、戴口罩、身高約1.7米的男子走入店內，並翻開櫃桶尋獲收銀機鎖匙，隨即離開店舖範圍。約1分鐘後該男子返回並進入店舖，用鎖匙開啟收銀機，將現金放入褲袋內離開，更「好有手尾」地關門。而他返回店內開收銀機偷錢並離開的過程，不足1分鐘。

店家在帖文中指出，其堅持要揪出賊人之目的：「啱啱已經報咗警，落咗口供，警察話會備案再調查。有朋友就話就算有片有圖但其實都難以尋兇，我想講嘅係，我唔係要攞返錢，我都預左無 ，而係我要搵你出嚟，因為做錯事必須要為自己行為負責。」

帖文亦有講述事發經過：「今日（9月1日）K11店，同事返工時發現收銀機內唔見晒現金。再三睇返CCTV，見到原來琴晚（31/8）10:44pm有一名可疑男子，帶住cap帽口罩，喺店舖門口盤旋，之後開門行入去，翻抄櫃桶後搵到鎖匙後離開。過咗1分鐘，10:45pm再行入店舖，打開收銀機將所有現金收落褲袋（啊，有留返啲散銀俾我）之後離開就係咁樣，神不知鬼不覺偷咗錢。」

店家對於賊人行為相當不屑：「被偷竊金額，$1420。$1420，對於一個成年人，有手有腳，最低工資時薪$42.1，返四日工已經有，但係佢選擇唔係腳踏實地工作，而係盜竊。$1420，老實講唔係話好多，但係$1420比呢啲人偷咗，一蚊都嫌多。」

帖文續透露，「再發現，原來同一日都有另一間店舖被盜竊，應該就係同一個人，亦似係一個慣犯嘅存在 。可能你係香港生存困難，但係我都想講香港做生意都困難，我哋努力生存，因為我哋唔淨只係養活自己，仲有工場同舖頭所有嘅同事。但係你就選擇用咁嘅方法去「搵」錢，唔好意思，我覺得係冇藉口，唔可以容忍，亦唔想再有受害者。」

