屯門怡樂花園火警｜起因有可疑　警列縱火調查與墮斃男子關係

屯門怡樂花園2分鐘內發生火警及墮樓事件，警方將火警列作「縱火」，並調查與墮斃男子關係。據了解屋內發現懷疑遺書，火警起因有可疑。



今日（2日）凌晨4時49分，怡樂花園一座高層單位發生火警，消防破門入屋並射水灌救，120名住客疏散。2分鐘後保安報案指一名男子，倒臥在怡樂花園第一座與第二座之間位置，懷疑高處墮下死亡，清晨死者家屬到現場認屍。



屯門怡樂花園2分鐘內發生火警及墮樓事件，警方將火警列作縱火調查，正了解起因及與墮斃男子關係。（羅敏妍攝）

現場消息稱，涉事單位燒至全屋嚴重損毀。此外，有另一名住客疑不適由救護車送院治理。便衣探員早上繼續在怡樂花園現場調查，初步檢驗屍體。警方將案件改列「縱火」，正了解火警起因及與墮斃男子關係。

消防開喉將單位火警救熄。同一時間，一名男子被發現在上址墮樓亡。(香港01記者攝)

墮樓男子的數名家屬，到達現場認屍。(香港01記者攝)

有住客帶同鸚鵡一同走火警。(香港01記者攝)

逾百住戶走火警

有飼養鸚鵡的住客帶同其鸚鵡一同走火警。住客Sandy表示，事發單位應為28樓，而她們則住較高位置。火警發生時，她們聞到煙味、燒膠味及疑似火水味，感到相當辛苦。同時聽到警鐘聲，未幾有消防拍門帶她們行樓梯落樓避難。

此外，亦有住客帶同愛貓一同走火警。上述的貓及雀均沒有受傷。

另一名住在同幢14樓單位的梁女士指，事發時她在睡覺，期間聽到「鈴鈴」聲相信是火警鐘，未幾已有街坊拍門著她們走火警。

有住客帶同貓咪逃生。(香港01記者攝)

