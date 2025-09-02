打擊飛機豬｜拆解3大運毒手法　德國客攜「茶樹菇」食品惹疑穿煲

香港海關與警務處在今年6月至8月期間，聯同內地及海外多個執法機構，展開為期三個月的聯合執法行動，在本港及相關機場與地區，偵破74宗以香港為目的地的航空旅客販毒案件，共緝獲約1,219公斤懷疑毒品，市值約4.79億港元，並拘捕96人（16至69歲）。警方亦發現販毒集團主利用3種手法，包括利用非本地居民運毒、採取迂迴的飛行路線及「接力式」運毒，將毒品進出香港。



有從德國來港的旅客，行李內藏有大量食品包裝，包裝上卻印有中文字「茶樹菇」，調查人員起疑搜查後終檢獲市值逾2,100萬元的氯胺酮（K仔），是今次行動中檢獲毒品數量和市值最高的一宗案件。



海關毒品調查科機場調查課監督黃雅綸（左二）、機場科航空旅客第二組指揮官陳妙玲（左一）及警方毒品調查科行動組警司關駿軒（右二）、高級督察何灝庭（右一）交代案情。（馬耀文攝）

3大運毒手法：利用非本地居民、迂迴路線、接力式運毒

警務處毒品調查科行動組警司關駿軒表示，在這次聯合行動中，警方發現販毒集團利用多種手法試圖擾亂調查方向，增加執法難度。其中3種手法較為常見，一是利用非本地居民運毒，除了招攬本地居民，毒販近期也趨向利用內地和海外居民攜帶毒品入境。由於他們在本地缺乏聯繫，難以追蹤其身份及背景資料。

二是採取迂迴的飛行路線，毒販會安排假扮旅客的成員，連續飛往多個站點，在其中一站提取毒品後，再選擇不同的航空公司，經同樣迂迴的路線返回香港，試圖逃避追查。三是採取「接力式」運毒，販毒集團會安排一名毒販假扮旅客乘機來港，同時將藏有毒品的行李寄艙，但到達香港後卻不取行李；與此同時，另一名集團成員則從其他國家、於相若時間飛抵本港，並於禁區內的行李輸送帶取走該藏毒行李，完成「移形換影」式的運毒。

有行李內毫無掩飾藏毒品 警斥囂張目無法紀

關駿軒指出，部分毒販甚至不再刻意掩飾，公然將毒品放置於行李箱內，行為囂張，目無法紀。他嚴正警告，儘管毒販想出多種手法，但在多個執法機構的緊密合作下，這些「飛機豬」的軌跡無所遁形。他舉例，香港警方聯同深圳市公安局禁毒支隊，透過情報主導鎖定一個操控香港及內地假扮旅客的跨境販毒集團，該集團利用迂迴路線運毒。他們安排毒販連同偷運的海洛英，首先由東南亞運抵廣州，由陸路去到深圳，再經陸路關口偷運到香港；或由東南亞直航機直接到達香港國際機場。

鎖定毒販身份後，深港兩地警方在8月9日、16日及29日，在深圳皇崗口岸及香港國際機場展開收網行動，最終拘捕9人並檢獲約13.6公斤海洛英，市值約800萬港元。此外，警方也成功拘捕到數個販毒集團的主腦及骨幹成員，他們的角色包括招募假旅客運毒、安排交通住宿，以及在香港安排暫存毒品倉庫。

警瓦解4販毒集團 拘主腦骨幹檢$7600萬毒

在是次行動其中4宗案件，警方透過多方位情報分析，以順藤摸瓜的方法，成功追查到數個販毒集團的主腦及骨幹成員，以及他們在香港安排暫存毒品倉庫。警方在8月1日至8月29日採取收網行動，拘捕2名主腦及2名骨幹成員，共檢獲約134公斤毒品，包括71公斤懷疑氯胺酮、63公斤懷疑可卡因，市值約7,600萬港元。警方相信，已經成功瓦解及重創4個活躍的販毒集團。

警方相信，已經成功瓦解及重創4個活躍的販毒集團。（馬耀文攝）

德國婦攜印中文「茶樹菇」入境 關員起疑搜出$2100萬K仔

海關機場科航空旅客第二組指揮官陳妙玲簡介行動中其中4宗入境航空旅客販毒案件。第一宗案件發生在6月1日清晨，關員在機場留意到兩名來自南非約翰內斯堡的旅客行為閃縮，他們分別為一名22歲非本地男子及一名16歲非本地女學生，二人報稱情侶。經X光機檢查發現其手提行李內的物品密度異常高，關員深入檢查後，在行李內發現不同款式的塑膠玩具及毛公仔，相信用作掩飾底部黑色塑膠袋。膠袋內藏18塊以錫紙包裝的長方形物體，為共重約18公斤懷疑可卡因，市值約1,500萬港元。

第二宗案件發生在7月5日，一名從法國巴黎來港的50歲本地女子在海關通道時神情緊張。海關人員清空其兩件機艙行李後，發現行李異常沉重。經X光機檢查，發現行李底部影像密度非常高，深入檢查後，在底層暗格中發現約3.7公斤懷疑可卡因，市值約290萬港元。

第三宗案件發生在7月12日，海關人員為一名由德國法蘭克福來港的58歲非本地女子清關。其兩件寄艙行李的X光影像有可疑，行李內物品呈深綠色且密度較高。儘管旅客來自歐洲，海關打開行李後，卻發現24包印有「茶樹菇」中文字樣的食物包裝，因此起疑打開包裝，發現內藏白色顆粒狀物體，共重約47公斤，經初步測試為懷疑氯胺酮，市值約2,100萬港元。此宗案件是本次行動中檢獲毒品數量和市值最大的一宗。

第四宗案件發生在8月3日，一名從泰國曼谷來港的48歲非本地男子被海關截查。其寄艙行李的X光影像顯示物品形態相近且密度平均。海關人員打開行李後，發現裡面有20個用衣服包裹的紙袋，內藏約10公斤懷疑大麻花，市值約200萬港元。

陳妙玲總結道，不法分子的販毒手法層出不窮，企圖利用不同國籍、年齡層的人，運送受管制物品進出香港，並以食物、玩具、衣物、行李暗格等作掩飾，試圖逃避海關法眼。海關會利用X光機、拉曼光譜分析儀及離子分析儀等高科技儀器，協助前線人員高效執法。