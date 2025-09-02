海關大圍搗毒廚房檢$110萬可卡因　20歲男收酬製毒分銷一腳踢被捕

海關於昨日（1日）在大圍進行緝毒行動，搗破一個毒品製造工場，拘捕一名報稱無業的20歲本地男子。行動中，海關共檢獲620克懷疑霹靂可卡因及550克懷疑可卡因，市值約110萬港元；以及一批懷疑製毒及毒品包裝工具。



海關相信，被捕20歲無業男子利用涉案住宅單位製造及包裝毒品。他已被控以一項「製造危險藥物」罪及兩項「販運危險藥物」罪，案件將於9月3日在沙田裁判法院提堂。（陳浩然攝）

海關毒品調查科人員在昨日於大圍一帶進行緝毒行動時，截查一名可疑本地男子，在其斜揹袋中發現約500克懷疑霹靂可卡因，隨即將其拘捕。隨後，人員押解該名男子到附近的住宅單位搜查，在單位內再發現550克懷疑可卡因、120克懷疑霹靂可卡因，以及一批懷疑製毒及毒品包裝工具。

海關相信，該名報稱無業的20歲男子利用上述住宅單位製造及包裝毒品。他已被控以一項製造危險藥物罪及兩項販運危險藥物罪，案件將於明日（3日）在沙田裁判法院提堂。據悉，被捕人返貨、製造及分銷「一腳踢」，每轉可收取約8,000元報酬；涉事單位被租用數月。

海關相信，這次行動搗破一個剛成立的毒品製造工場，檢獲的毒品估計是用來供應新界區用家。海關亦留意到，販毒集團為減低風險，選擇利用一些坐落於人流較少地區的住宅單位販毒，企圖混淆執法人員的視線。

海關呼籲業主在出租單位前，應多加留意租客的背景，以避免單位被用作非法用途。海關表示，將密切留意販毒新趨勢，繼續有效打擊販毒活動。

香港海關毒品調查科毒品調查第三組調查主任姚文顥交代案情。（陳浩然攝）

海關重申，根據《危險藥物條例》，製造危險藥物及販運危險藥物均屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處終身監禁及罰款500萬港元。

市民如發現任何懷疑販毒活動，可透過海關24小時舉報熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶crimereport@customs.gov.hk向海關舉報。