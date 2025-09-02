車cam｜屯門公路泥頭車切線　跑車被撞至掉頭　網民：司機發雞盲

屯門公路有泥頭車切線時撞向跑車，網民直指司機「發雞盲」。網上流傳車cam影片可見，涉事泥頭車沿屯門公路往荃灣方向，駛至近新墟時，切向左線，疑司機沒留意到左線前方有一輛黑色Audi TT雙門跑車，直撞向其右車尾，跑車被撞至失控，彈向路邊石壆後「掉頭」。跑車被撞後擋風玻璃爆裂，安全氣袋彈出，車廂內冒出白煙。



網民：私家車真係好無辜呀

網民對車禍議論紛紛，有人懷疑跑車當時在泥頭車的盲點，以致司機沒看到跑車而肇禍，但不少人不同意此說法，「應該唔關盲點事，係個司機盲」、「嗰度都叫盲點？？？？成架車喺佢前面喎」、「明顯係個大車司機盲咗，咁大㗎車在前面都睇唔到，如果係26~（電單車）又直接輾過啦！唔識睇車頭塊地鏡」、「大車司機真係發雞盲。駕（架）私家車真係好無辜呀？」

跑車安全氣袋彈出。（屯門公路塞車關注組/Miu Wong）

不少網民替跑車司機感「肉赤」，「爆哂袋，真係迫人埋牆換新車」、「新TT 真陰公」、「其實都幾慘，俾佢搞一下撞頭撞尾右邊車身三忽」、「搞到架私家車，好似玩具車咁」、「車好似無咩事…但入邊個唔嚇傻都撞到傷哂（晒）」。

車禍現場。（屯門公路塞車關注組/Chi Leung Man）

警方於今日下午3時許接獲上述報案。兩車司機均通過酒精呼氣測試，泥頭車姓吳（58歲）男司機沒有受傷，私家車姓謝（34歲）女司機胸痛及手擦傷，由救護車送院治理。