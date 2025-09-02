荃錦公路奪命車禍｜死者生前熱愛騎行　與友同「玩電單車」逾50年

周日（31日）八鄉荃錦公路發生嚴重車禍，當日下午5時27分，據報兩輛電單車沿荃錦公路行駛；途至近諾森伯僑路、雷公田村附近時相撞。意外中，姓鄧（22歲）鐵騎士腳部受傷，幸仍清醒；惟另一名姓廖（71歲）鐵騎士多處受傷，陷入昏迷，兩人均由救護車送往屯門醫院。廖翁留醫2日後，於今日（2日）凌晨證實不治。



《香港01》記者今日到訪廖翁生前寓所，發現門外放置一部單車。有鄰居聞知廖翁死訊感震驚及惋惜，亦透露廖翁生前熱愛踩單車及電單車。有一同「玩車」的朋友表示，與廖翁玩電單車已超過50年。



《香港01》記者今日到訪廖翁生前寓所，發現門外放置一部單車。有鄰居透露，廖翁生前熱愛踩單車及電單車。（王譯揚攝）

一名男鄰居聞知廖翁死訊感震驚及惋惜，道「我哋大家都朋友嚟」。他表示，平日見面會互相點頭打招呼，關係不俗。據他了解，廖翁的妻子疑返回順德家鄉，甚少撞見，而兩個女兒均已出身，故僅廖翁一人獨居，但他亦會不時返鄉下。鄰居又指，廖翁生前熱愛踩單車及電單車，不時在社交媒體抖音看到他騎行的影片。

除抖音外，廖翁亦曾在Facebook發佈多張「曬車相」及騎行照，可見其對單車及電單車的鍾愛。據與廖翁一同「玩車」的朋友所述，廖翁在慈雲山長大，二人玩電單車已超過50年，事發當日亦相約一起玩車，豈料發生意外，天人永隔。

另一鄰居婆婆亦不知廖翁因車禍驟逝，她追問記者「交通意外呀？哎呀......喺邊度呀？點解呀？」婆婆多次強調廖翁「人好好」，平時會互相打招呼，二人「有商有量」，與鄰居有聲有氣，關係和睦。據她所知，廖翁的大女結婚逾10年，細女結婚2至3年，鄰居不常遇見她們回家。

鄰居婆婆多次強調廖翁「人好好」，平時會互相打招呼，二人有商有量，與鄰居有聲有氣，關係和睦。（王譯揚攝）

案發於周日（31日）下午。據了解，當時廖翁上斜往荃灣方向行駛、鄧男則沿對面線往元朗方向行駛。現場所見，兩人均受傷倒地，身旁遺有大灘血跡；兩輛涉事電單車均嚴重損毀，零件散落一地。網上流傳事發一刻的車cam片段，可見其中一輛涉事電單車上斜時，對面線另一輛電單車突然右轉越線擬入小路，上斜電單車猝不及防，攔腰撼向對方。

兩輛涉事電單車均嚴重損毀，零件散落一地；地上亦遺留血跡。（羅日昇攝）

兩名傷者均受傷倒地，身旁遺有大灘血跡；兩輛涉事電單車損毀嚴重，零件等四散一地。（網上圖片）

意外後，地上遺下電單車頭盔、鞋等，地上亦有一灘血。（羅日昇攝）