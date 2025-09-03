灣仔男女賓館製假鈔被捕　警檢66張百元偽鈔　涉上月支付的士車資

西九龍重案組昨日（2日）拘捕一對男女，涉嫌在灣仔軒尼詩道賓館單位製作假鈔。他們懷疑與上月多宗行使偽鈔案件，以面值100或500元的港幣偽鈔支付的士車費。



警方指，西九龍總區刑事部根據線報及經深入調查後，鎖定一個懷疑製造港幣偽鈔的犯罪團伙，昨日（9月2日）中午約1時在灣仔展開拘捕行動。

人員在灣仔軒尼詩道一賓館單位內拘捕一名54歲美國籍男子及一名50歲菲律賓籍持行街紙的女子，懷疑為團伙主腦。兩名被捕男女懷疑在賓館單位內利用電腦、噴墨打印機、金屬色顏料，以接近港幣鈔票材質的紙張，製造港幣偽鈔。行動中，人員在單位內共檢獲66張製作的面值100元的港幣偽鈔，以及有關製作工具及物料。

人員經初步調查，相信該圑伙與上月多宗行使偽鈔案件有關，案件中犯案人多數以面值100或500元的港幣偽鈔支付的士車費。

被捕男女現正被扣留調查，案件交由西九龍重案組跟進。