23歲香港女生留學英國　失聯後揭已辦退學　家人網上發帖找尋

一名留學英國的香港女生，自今年7月與家人通電話後失蹤，家人聯絡校方，驚悉她早於5月時辦理退學手續，更曾經返港逗留兩個月，卻隻字不提，然後孤身返回彼邦。家人擔心其安危，已經透過本港入境處向中國駐英國大使館求助，同時在網上發帖尋人。



失蹤女生林雅柔23歲，在英國約克郡西邊的哈德斯菲爾德市的University of Huddersfield升學。自7月28日與父親通電話後失去蹤影，至今一個多月。

林父向《香港01》稱，女兒中學畢業後參加「青年護理服務啟航計劃」，其後投身社會做護理員，至去年12月到英國升學，原擬讀半年基礎課程後，今年9月開始學士學位課程。

林雅柔失聯超過1個月，家人十分擔心，在網上發帖找尋。（家屬提供圖片）

林父續說，7月28日他曾與女兒通電話，當時她表示將於8月回港逗留一個月放暑假。不料之後再聯絡不上，電話沒有回覆，WhatsApp「單剔」，踏入9月更是無影無蹤。林父向大學查詢，驚悉女兒竟於今年5月已辦理退學手續，而本港入境處記錄，她於5月13日曾回港，至7月25日離境，目的地是德國法蘭克福。換言之，她留港期間並沒有告訴家人。林父向女兒在英國租住的民宿了解，負責人指已有一段時間沒見她，惟部份行李仍在房間。

林父透露女兒林雅柔（見圖）有情緒病。（家屬提供圖片）

林父透露女兒有抑鬱症，在港時有求診及定時服藥，得知她赴英國後曾聯絡社工，但沒有持續跟進。女兒亦曾表示在英國適應有困難，感到不開心。家人十分擔心其安危，希望網民如有其消息可以提供。