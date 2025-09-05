勝景遊新疆旅行團遇車禍　釀1死3傷涉兩家庭　3傷者當地留醫

有由香港出發的新疆豪華列車旅行團發生交通致命意外，釀成1死3傷。讀者向《香港01》表示，其友人父母早前參加旅行社「勝景遊」舉辦的「全球唯一熊貓主題豪華旅遊列車「熊貓專列·成都號」 全景南北疆極致之旅18天」旅行團，於行程第6日、即本周三（9月3日）發生交通意外。據知，當時因地區問題，團友由大巴轉為「細車」前往九曲十八彎，途中友人父母因車輛爆軚而停泊一旁，團友在車上休息期間遭另一輛車撞至肇禍。旅監局證實，交通意外導致4名團友受傷，當中涉及2個家庭，一名受傷團友其後不幸離世。



根據讀者提供的資料，指其友人的74歲母親在車禍中受傷，經電腦斷層掃描（CT Scan）後診斷為「創傷性休克」。讀者續指，友人已收到領隊通知，指醫生表示傷者胸部脊椎受損，恐有二次創傷，建議要在今日（9月5日）接受手術，並要求家屬決定何時做手術及簽署文件，所以友人已趕赴當地了解。

讀者表示，其友人父母參加了勝景遊舉辦的「全球唯一熊貓主題豪華旅遊列車「熊貓專列·成都號」 全景南北疆極致之旅18天」旅行團。（讀者提供圖片）

旅監局：傷者由香港領隊陪同下在當地留醫

旅遊業監管局（旅監局）表示，於2025年9月3日接獲持牌旅行代理商勝景遊通報，其於8月27日出發，共涉20名旅客的「熊貓專列·成都號」南北疆18天旅行團，於9月3日下午在新疆行程途中發生交通意外。意外導致四名團友受傷，當中涉及兩個家庭，一名受傷團友其後不幸離世，其餘三名受傷團友由香港領隊陪同下正在當地醫院留醫。據了解，涉事團友均有購買旅遊保險。

勝景遊有舉辦新疆旅行團，《香港01》正向旅行社了解。（互聯網）

旅監局：與旅行代理商緊密聯絡 協助死傷者及其家屬

旅監局在收到旅行代理商通報後立即聯絡入境事務處及新疆相關部門通報個案，並與旅行代理商保持緊密聯絡，為死傷者及其家屬提供即時協助。據了解，旅行代理商在意外發生後，已即時派遣工作人員前往當地支援領隊，其餘16位團友正由當地導遊陪同繼續行程。旅監局與涉事旅行代理商會配合相關執法單位安排下一步跟進工作。

旅監局對於意外造成傷亡深感難過，並會與旅行代理商繼續密切跟進後續安排及為涉事團友及其家屬提供一切可行的支援和協助。

旅議會則指，有關事件已在旅遊業監管局的調查當中。《香港01》正向入境處及旅行社了解。