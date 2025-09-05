入境處一連4日反黑工搜29個目標地點　拘16人包括4僱主

入境處一連四日（1日至4日）在全港多區展開代號為「銀翼」及「曙光」的反非法勞工行動，搜查了29個目標地點，包括餐廳、工廠大廈、住宅大廈、汽車修理廠及食肆。行動中，共拘捕12名懷疑非法勞工及4名涉嫌聘用非法勞工的僱主。有關涉嫌聘用上述非法勞工的僱主的調查仍然在進行中，不排除有更多人被捕。



入境處一連四日（1日至4日）在全港多區展開代號為「銀翼」及「曙光」的反非法勞工行動，拘捕16人。（入境處提供）

「曙光」行動中，入境處調查人員搜查了23個目標地點，包括工廠大廈、住宅大廈、汽車修理廠及食肆，共拘捕6名懷疑非法勞工及2名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為6名女子，年齡介乎28至55歲。當中4名女子持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。另外，兩名女子亦涉嫌行使及管有懷疑偽造香港身份證。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為兩名男子，年齡均為37歲。

而在「銀翼」行動中，入境處調查人員搜查了6個目標餐廳，共拘捕6名懷疑非法勞工及2名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為2男4女，年齡介乎26至58歲，全部為輸入勞工。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為一男一女，年齡為59及52歲。

入境處發言人表示，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款五萬元及監禁兩年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。