海關檢1,030萬元毒品拘3人　56歲無業漢收1.8萬運大麻花來港被捕

海關偵破一宗空運郵包毒品案及兩宗航空旅客販毒案，拘捕2男1女，檢獲25公斤大麻花、10公斤氯胺酮（俗稱K仔）、33.5克可卡因、4粒搖頭丸、3個吸食工具，總值約1030萬元。



首案中，海關檢獲毒品等證物，包括氯胺酮、可卡因。（王譯揚攝）

海關機場科人員透過風險評估及情報分析後，周三（3日）上午鎖定一個由荷蘭寄港、報稱味精的貨物，透過X光檢查後，發現影像與報稱貨物不相符。人員另留意到空運低成本貨物有違成本效益，感到可疑，遂打開檢查貨物，發現箱中有5包透明真空包裝，內載有大量白色顆粒狀物。人員打開包裝及進行快速毒品測試，證實為K仔，共重約10公斤，市值約460萬元。緝毒犬亦對貨物呈發現毒品的反應。

海關毒品調查科接手跟進案件，翌日（4日）下午人員到旺角進行監控遞送行動，收件者在住宅大廈地下收取郵包，人員隨即將該名42歲收件男拘捕，他報稱物流工人。人員在其身上搜獲一張酒店房卡，同日晚上到位於土瓜灣的一間酒店房間內進行搜查，再檢獲33.5克可卡因、4粒搖頭丸、3個吸食工具，市值約2.6萬元。

第二、三宗案中，海關檢獲大麻花。（王譯揚攝）

第二宗案件中，海關機場科人員根據風險管理原則，周四（4日）截查一名由泰國曼谷飛抵香港的男旅客。進行清關時，發現其寄艙行李的X光影像有可疑，打開檢查後發現一些樟腦丸、一堆食物、20個銀色包裝混合放在一起。由於X光影像有可疑，人員打開其中一個銀色包裝作深入檢查，並發現大麻花。案中合共檢獲14.5公斤大麻花，市值約330萬元。關員以涉嫌販運危險藥物拘捕該名56歲、報稱無業男子，調查發現，他為了收取1萬元馬來西亞幣（約1.8萬港元）報酬而偷運毒品來港。

第三宗案件中，海關機場科人員為一名女旅客的寄艙行李進行X光檢查，發現影像顯示行李內的物品形態相似及密度平均，引起海關人員懷疑。經深入調查後發現內藏大麻花，檢獲10.5公斤大麻花，市值約240萬元。女旅客涉嫌販運危險藥物被捕。