19歲大學生著西裝扮特務　保安察可疑報警　揭持假廉署證呃$879萬

警方近日偵破3宗假冒官員電話騙案，以及一宗涉及管有偽造文書的案件，一名19歲男大學生涉嫌「串謀詐騙」及「管有虛假文書」被捕。警方續指，9月5日被捕男子在一大廈住宅被警員截獲，搜出一張偽造的廉政公署證件；經深入調查後，揭發他與該3宗假冒官員電話騙案有關，3宗件分別發生於4月至8月期間，總損失金額達879萬元。在案件中騙徒扮演「特務調查人員」，並穿着西裝，向受害人展示偽造的廉政公署證件及內地檢察官的相關文件，以博取他們信任。



警方偵破3宗假冒官員電話騙案，一名19歲大學生被捕。行動中，警方檢獲偽造的廉政公署證件及內地檢察官的公函 。（鄭嘉惠攝）

東區警區刑事調查隊高級督察梁涇文稱，警方在9月5日接獲一名保安員報案，指在住宅大廈外發現一名形跡可疑男子。機動部隊警員接報到場，在該男子身上搜出一張偽造廉政公署工作人員證件，隨即以涉嫌「管有虛假文書」將其拘捕。該名19歲被捕男子，報稱為大學生，他現正被扣留調查。

東區刑事部人員經深入調查後，發現被捕人涉嫌與3宗假冒官員的電話詐騙案有關。該3宗詐騙案發生於2025年4月至8月期間，涉及3名受害人，年齡介乎25歲至82歲。梁涇文表示案件中，騙徒假冒內地公安，首先通過電話接觸受害人，指控受害人涉嫌干犯一些罪行，例如洗黑錢等，隨後要求受害人繳付保證金以證明清白。

梁涇文續指，騙徒在案件中扮演「特務調查人員」的角色，他會穿着西裝，向受害人展示偽造的廉政公署證件及內地檢察官的公函 ，以博取受害人信任，令受害人相信自己確實涉及洗黑錢等罪行，3宗案件涉及的總金額高達879萬港元。

警方提醒市民，若接到不明來電，尤其是自稱執法人員的電話，必須提高警覺。騙徒可能會要求市民前往執法機構附近或咖啡廳、商場等公共場所會面，以增加其可信度。然而，真正的執法人員絕不會要求市民進行轉賬、匯款、交收現金或提供銀行賬戶密碼。市民如有懷疑，應立即致電防騙熱線18222，或使用「防騙視伏器」應用程式辨別可疑來電。

警方重申，騙徒可能在誘騙受害人轉賬後，進一步慫恿受害人參與所謂的「特務行動」，並訛稱完成任務後可取回損失的金額。然而，若市民明知對方是騙徒仍協助其進行犯罪活動，將同樣需承擔法律責任。串謀詐騙屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判處監禁14年，市民切勿以身試法。