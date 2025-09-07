海關機場連破兩旅客販毒案拘3男女　共檢逾$370萬可卡因及大麻花

海關過去兩日（5及6日）在機場偵破兩宗旅客販毒案，共檢獲約1.3公斤懷疑可卡因及12公斤懷疑大麻花，估計市值超過370萬元；2男1女1被捕。



首宗案件中，一名47歲男旅客涉體內藏毒。截至今日（7日）下午3時，他已從體內排出60粒、共重約1.3公斤懷疑可卡因。（海關提供）

首宗案件中，一名47歲男旅客前日（5日）從尼日利亞拉各斯、經埃塞俄比亞阿迪斯阿貝巴飛抵本港。關員替其清關時懷疑他體內藏有毒品，帶他到醫院檢查後，醫生確認其體內藏有異物，關員隨即把他拘捕。截至今日（7日）下午3時，被捕男子已從體內排出60粒、共重約1.3公斤懷疑可卡因。案件仍在調查中。

第二宗案件涉及兩名分別41歲女旅客及40歲男旅客，他們昨日（6日）從泰國曼谷飛抵香港，二人的手提行李內的零食包裝袋藏有共重約12公斤懷疑大麻花，兩人隨即被捕，已共同被控以一項販運危險藥物罪，案件將於明日（8日）在西九龍裁判法院提堂。

第二宗案件涉及兩名男女旅客，二人的手提行李內藏共重約12公斤懷疑大麻花。（海關提供）

海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。