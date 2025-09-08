觀塘踢波血案｜32歲男遭6煞刀棍施襲　警暫拘3男最細15歲

觀塘上周五（5日）晚上發生斬人案，一名姓繆（32歲）男子在觀塘遊樂場踢波時與人口角，被人以刀及鐵棍襲擊，警方其後在沐寧街將其尋獲送院。



警方今日（8日）表示，觀塘警區反三合會行動組接手追查，經翻查大量閉路電視及深入情報分析後，相信繆男早前在上址被6名男子襲擊。人員前日及昨日（6至7日）在油麻地及秀茂坪區，拘捕一名15歲本地少年及兩名本地男子（25及27歲），他們涉嫌「傷人」，現正被扣留調查。



人員前日及昨日（6至7日），在油麻地及秀茂坪區拘捕一名15歲本地少及兩名25及27歲的本地男子。（警方提供）

案發於上周五（5日）晚上11時36分，警方接獲一名女子報案，指其32歲繆姓丈夫遇襲。警員接報到場，在沐寧街1號對開發現男傷者，經初步調查後，相信繆男曾在翠屏道6號一個足球場外，被人以刀及鐵棍襲擊，疑犯往翠屏道方向逃去。

據了解，繆男負傷返回啟德沐寧街1號屋苑「天寰」，通知妻子報警，其頭、手腳受傷，清醒被送往伊利沙伯醫院接受治理。消息稱，傷者和兇徒並不認識，當晚繆男在觀塘遊樂場七人足球場踢波，其間因控球權問題與其他隊伍口角，在場外被多人用刀棍襲擊。案件列作「傷人」跟進。

案發在9月5日晚上，事主在球場外遇襲。（劉定安攝）

警方嚴厲譴責暴力罪案，警方對任何形式的暴力都一直採取零容忍態度，會採取一切行動將犯人繩之於法。傷人是一項嚴重罪行，一經定罪，可被判終身監禁，市民切勿以身試法。

案發後，警犬奉召到場協助調查。

案發後，警方到場調查。（劉定安攝）