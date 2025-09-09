深水埗六旬漢遭入屋搶劫枱燈打頭鎅刀指嚇　重案組閃電拘48歲男

深水埗發生入屋搶劫案。今日（9日）凌晨約2時28分，警方接獲南昌街67號一名姓黃（61歲）男住客報案，指在屋內被一名男子用枱燈襲擊頭部及以鎅刀指嚇，復被搶去約1,000元現金、一張銀行卡、一張回鄉證及一張工作證，對方得手後逃去無蹤。黃男頭傷，清醒被送往明愛醫院治理。據了解，黃男與疑犯並不認識。



警方高度重視案件，深水埗警區重案組第三隊接手跟進，並翻查大量閉路電視，包括警方「銳眼計劃」下安裝的全港閉路電視系統，迅速鎖定男疑犯及其逃走方向。經深入調查及情報分析後，該隊聯同深水埗分區特遣隊，今日中午在長沙灣道190至192號一後巷，拘捕一名姓古（48歲）男子，他涉嫌「搶劫」，正被扣查，稍後將被暫控一項「搶劫罪」。



警方強調，對任何形式的暴力行為均秉持零容忍態度，用盡辦法將不法之徒繩之於法。警方重申，搶劫為嚴重的罪行。根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第10條，任何人干犯搶劫罪或意圖搶劫而襲擊他人，即屬違法，一經定罪，最高刑罰可被判處終身監禁，市民切勿以身試法。